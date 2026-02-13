Cuatro detenidos y nuevos allanamientos en el caso Sur Finanzas

Cuatro personas vinculadas a Sur Finanzas, la empresa perteneciente a Ariel Vallejo, fueron detenidas tras la orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La fiscal Cecilia Incardona, que investiga a la firma por presunto lavado de dinero, dispuso la realización de 14 allanamientos mediante los que se concretaron las capturas de la secretaria privada del titular, Daniela Eliana Sánchez; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo, César Zapaia; Juan Soler, empleado de la financiera y el jefe de choferes, Juan Soloaga, según informó el diario Clarín.

Según Armella, los sospechosos “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”, motivo por el que fueron arrestados debido a los riesgos procesales de fuga.

Incardona cree que los cuatro detenidos habrían ocultado y eliminado pruebas fundamentales para el expediente, al tiempo que, de acuerdo al material analizado en los teléfonos celulares incautados, se detectaron diálogos en los que se daban órdenes con el objetivo de llevarse computadoras, para retirar dinero perteneciente a sucursales de la empresa.

Sánchez le ordenó el pasado 1 de diciembre de 2025 a Micaela Sánchez que mande una persona para eliminar archivos de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y recaudar capital.

Además, Zapaia exigió esconder los dispositivos antes de los procedimientos, mientras que Soler conversó con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos, a quien le impuso ingresar a los cajeros para desconectar los programas.

En tanto, Soloaga se encargó de la logística para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un lugar denominado “covacha de civil”, donde se sacaban los ploteos y las pinturas.__IP__

A su vez, los investigadores llevan a cabo distintas diligencias en 17 clubes, entre los que se destacan Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield.