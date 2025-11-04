Cuánto costará veranear en las playas más exclusivas de la costa atlántica

Ubicada en el partido de Pinamar, Cariló se consolida como un destino turístico de lujo, por lo que se ganó el apodo de la «Punta del Este argentina». Sus paisajes naturales, su arquitectura sofisticada y su ambiente exclusivo convierten a esta ciudad en una opción ideal para quienes buscan algo más que relajarse en la costa atlántica .

Los importes, claro está, varían dependiendo la zona en la que están ubicados los inmuebles, ya sea por cercanía al centro comercial, la playa o el Golf, la cantidad de metros cuadrados que ocupan y las comodidades que ofrecen.

Mar de las Pampas

Mar de las Pampas, el destino de Villa Gesell que celebra su lema «Vivir sin prisa», tiene alrededor de 300 hectáreas en total (un tercio es trazado urbano) en medio de bosques y construcciones muy lindas y calles de arena. También suele ser un lugar muy elegido en el verano, aunque es la playa con los valores más altos del partido.

En este caso, para descansar allí una semana de enero, una familia tipo deberá desembolsar desde $1.400.000 para estar en un apart hotel. Obviamente hay valores muy por encima de ello (hasta $5.000.000) peso también a un par de cuadras de la playa se consiguen alojamientos por $1.000.000. Las casas van de los US$1000 a los US$2500 la semana, de acuerdo a las comodidades.

Costa Esmeralda

Costa Esmeralda es una de las joyas ocultas del litoral bonaerense. Situada en el límite del Partidos de la Costa, no sólo tiene una hermosa playa, sino también bosque y un entorno muy tranquilo. En este lugar la estadía se realiza en casas privadas o aparts, lo que remarca su carácter exclusivo.

En enero, las casas de tres o cuatro dormitorios, cercanas a la playa, arrancan en los US$3000 la semana, y en los casos más premium sobre la línea del mar y para 16 personas, los valores se ubican en US$10.000. Mientras que en el segundo mes del año, los precios pueden bajar hasta un 25%. Un departamento dentro de un complejo, en tanto, parte de los $2.000.000 para cuatro personas la semana. (DIB)