Cuándo se podrían cruzar la Selección Argentina y Brasil en el Mundial 2026

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. Además de haber definido las selecciones que integran la fase de grupos, se detallaron los cruces a partir de los 16avos de final, lo que brindó lugar a la especulación, concretamente con el Argentina-Brasil.

En el caso de que ambos terminen líderes en sus respectivos grupos (I para la Albiceleste y C para la Verdeamarela), los combinados podrían enfrentarse recién en instancias de semifinales. Misma situación si finalizan segundos.

En cambio, si una de las selecciones se ubica puntera y la otra es escolta, recién la gran final sería la instancia en la que se podrían enfrentar. Por último, de situarse entre los mejores terceros, el abanico de posibilidades es muy grande y especulativo por lo que no se podría precisar en qué momento se cruzarían los dos equipos.

El cuadro del Mundial 2026 a partir de los 16avos de final El sorteo fue amigable para los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes se enfrentarán a Argelia, Austria y Jordania. Por otra parte, el conjunto de Carlo Ancelotti no tuvo tanta suerte. Tendrá que jugar ante Marruecos -semifinalista en Qatar 2022-, Escocia y Haití.

En Mundiales, Argentina disputó cuatro encuentros ante Brasil. El último data de Italia 1990, con el histórico gol de Claudio Cannigia con un gran pase de Diego Maradona, que eliminó a la Canarinha en los octavos de final. Mientras tanto, el primer duelo fue en Alemania 1974, con victoria 2-1 de la Scratch en el grupo A de la segunda ronda.

Con la Albiceleste como local en 1978, se encararon en la fase 2 por el grupo B, un partido igualado sin goles en el Gigante de Arroyito. Cuatro años más tarde, España 1982 fue testigo de otra victoria de la Verdeamarela por 3-1, en el grupo 3 de la segunda fase. El balance final es de un triunfo para Argentina, dos para Brasil y un empate.