Cuándo se juega River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River y Palmeiras chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en busca de las semifinales del certamen continental.

El “Verdao”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación gracias a un tremendo triunfo 4-0 en la ida de visitante ante Universitario. Es el mejor equipo de la fase de grupos.

En tanto, el “Millonario” sufrió más de la cuenta para meterse entre los ocho mejores: igualó 1-1 en el Monumental tras el 0-0 de la ida, y lo ganó por penales.

Se última vez que se enfrentaron fue por las semifinales de la Copa Libertadores 2021. En aquella oportunidad, el equipo brasileño goleó 3-0 a River en la Argentina, pero el equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-0 en San Pablo y casi logra la épica remontada.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 17 de septiembre.

La serie iniciará en Núñez y se definirá en San Pablo. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, el conjunto brasileño fue el mejor de todos de la fase de grupos.

Calendario de la Copa Libertadores 2025