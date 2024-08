Cuándo elegir es el resultado: autoritarios / totalitarios

Con herramientas cuya legalidad es trastornada , manipulada a criterio y “a piacere” de quienes las detentan, se vulneran conquistan cuando se caen en excesos y abusos, que no responden ni respetan derechos que aparecen conculcados.

Así ocurrió con la elección del defensor del Pueblo, Marcelo Pablo Macedonia, en una sesión especial del HCD donde se votó sólo con el oficialismo en sus bancas, habiendo dejado las mismas vacías todos los integrantes de la oposición. Fue un hecho sin precedentes en el HCD. En la oportunidad y sólo para esa ocasión se ausentaron con licencia dos ediles de la CC, que integran el bloque de JxC. Fueron reemplazados por quienes ingresaron dispuestos a levantar la mano por Lacedonia. Y ya retomaron sus bancas, si hubieran permanecido muy posiblemente para esta ocasión el bloque de JxC se habría fisurado.

Marina Sánchez Herrero, funcional a este tipo de acuerdos que responden a la rosca política y sus monedas a cambio del intendente Montenegro con el senador nacional Maximiliano Abad. Es un plan canje que se ha instrumentado en esta sociedad política, que es exhibida como el único éxito político que ha persistido entre el PRO y la UCR, desde el 2015.

Por otra parte y en distinto ámbito, también Jorge Brito, el banquero propietario del Banco Macro, montó en River Plate una maniobra destinada a evitar los silbidos de 80.000 hinchas en + Monumental si Martín Demichelis no renunciaba y se producía la llegada ya arreglada con anterioridad por Marcelo Gallardo.

Brito había sido señalado con el Banco MACRO, al cual preside, de haber producido una corrida cambiaria (a principios de julio) que le costó al tesoro público miles de millones de dólares, según denunció el presidente de la Nación Javier Milei, había dos frentes que Brito debía desactivar. Incentivar la silbatina con River como local, es mano de obra más rudimentaria del amigo de Sergio Massa.

Gallardo había dejado River hace 2 años y esperaba el llamado de alguna institución grande de Europa, de Brasil o de México. No apareció ninguna y su destino fue el futbol asiático. Se esperaba un buen papel, sin embargo fue echado y la disolución del contrato en Arabia Saudita le reportó U$S 30.000.000.- al “Muñeco”. Ahora arregló en U$S 20.000.000, por 17 meses hasta finales del 2025 y recuperar las llaves del club de Núñez.

Para Brito era una tortura la silbatina de 80.000 hinchas, cuando ya está el oficialismo militando la continuidad del mismo en campaña electoral. Esas silbatinas son organizadas 10, 100 o 1.000 personas que se multiplican desde el anonimato de las tribunas y/o la inducción de quienes generan opinión como Gabriel Anello por Radio Mitre en el programa Súper Mitre Deportivo. Asumió una campaña salvaje y alevosa de destrucción sobre Martín Demichelis, impropio de una radio líder . Nada es gratuito en la jerga de los periodistas ensobrados con aire entre los aficionados.

En el final de esta suerte de paralelismo, que por supuesto no guardan dimensión entre sí por la magnitud y la importancia de los casos, aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Condenado por la opinión mundial ha encerrado a su pueblo en su propio país, llegando a la aniquilación del mismo a través de sus fuerzas militares. Fuerzas de represión dispuestas a todo para devastar a la oposición y aplastar la voluntad popular. Políticos opositores que ganaron las elecciones han debido pasar a la clandestinidad.

Sin una sola prueba Maduro se autoproclamó presidente hasta el 2031, además cerró todas las embajadas de los países que no acompañan al sucesor de Hugo Chávez. Una sangrienta dictadura de la cual han huido ya 10.000.000 de venezolanos que deben abandonar un país reglado por la corrupción y mantuvo vínculos durante varios años con la Argentina.

Recientemente, debido a la actualidad de Venezuela, hubo un avance televisivo de la relación del kirchnerismo con el chavismo, en un archivo apareció Chávez saludando al ingeniero Carlos Cheppi, embajador argentino en Venezuela durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Cheppi (ex candidato a intendente de General Pueyrredon) fue quien en ese entonces percibía el sueldo más alto en dólares de todo el cuerpo diplomático del país. Era en el orden de US$ 16.000.- mensuales.

Maduro está sometiendo a un baño de sangre a sus compatriotas, de manera absolutamente arbitraria y criminal . Estos regímenes son comunes a quienes se apropian del poder absoluto de los países que eluden la transparencia de la democracia, que aún con los vicios que le inyectan son lo más confiables en torno a la representación. Sin embargo, hay quienes son violadores seriales del sistema y Argentina también los padece, a través de una práctica inmunda.

