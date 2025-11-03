Cuáles son los municipios que sufrirán de mucho calor y pocas lluvias hasta enero

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

Tras un año con fuertes inundaciones que impactaron en al menos dos millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período que va de noviembre a enero en el territorio bonaerense estarán dentro de lo normal o menos de lo habitual.

De acuerdo al informe del SMN, los mismos municipios que sufrirán mayor calor atravesarán un período con escasas precipitaciones, mientras que en el resto de la provincia tampoco se esperan que las lluvias acompañen el trimestre. En ese sentido, serán normales o inferior a lo normal también en gran parte de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y oeste de Patagonia. (DIB)