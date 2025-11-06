Cuadernos: comenzó el juicio que tiene a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho

El juicio oral a Cristina Kirchner por el caso Cuadernos comenzó hoy con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7 de manera remota y con la ex presidenta conectada vía Zoom.

«Se da inicio a este juicio oral y público«, anunció el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori luego de comprobar la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli.

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese Tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, comenzó la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori: es que no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras.

«Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver», expresó el juez.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a por lo menos 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a los por entonces funcionarios de su gobierno, como Roberto Baratta.

El debate se inició poco antes de las 1030, casi una hora después de lo previsto.