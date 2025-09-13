Cruces políticos en Chaco: Acusan a Zdero de “ensombrados y fiestas”

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se encuentra en el centro de las críticas tras la decisión de su administración de suspender la cláusula gatillo salarial, una medida que ha generado el rechazo de gremios docentes y estatales.

El diputado provincial y ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, ha sido uno de los principales opositores a esta política, acusando al gobernador de priorizar la «obediencia ciega a Nación» sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según Pérez Pons, el cambio de postura de Zdero es radical: «Defendía la cláusula gatillo. Ahora prefiere ensobrados y fiestas». A través de sus redes sociales, el legislador chaqueño sostuvo que la decisión del gobernador implica una pérdida directa de poder adquisitivo para los docentes. Esta crítica sugiere un distanciamiento de las promesas de campaña y una alineación con las políticas de ajuste del gobierno central.

El diputado también ha señalado al gobierno provincial por entregar «sumas en negro» y mantener un «silencio oficial» ante las demandas de los trabajadores. La suspensión de los aumentos automáticos ha provocado un fuerte malestar en los gremios, que ya han anunciado futuras medidas de fuerza en protesta por la política salarial del Ejecutivo.