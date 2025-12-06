“Cronología Gustavo Cerati”: homenaje audiovisual en el Teatro Auditorium

Este domingo a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) se presentará el espectáculo “Cronología Gustavo Cerati”, un show exclusivo de El Cuarto Soda junto a Solo Cerati.

El espectáculo recorrerá todos los discos de Soda Stereo y de Gustavo Cerati en su etapa solista. El Cuarto Soda, reconocido por recrear fielmente el sonido y la esencia de la banda a lo largo de su historia, ofrecerá en esta ocasión un homenaje audiovisual único que invita a revivir las canciones que marcaron una época.

Los integrantes de El Cuarto Soda son Brian Tolenti (voz y guitarra), Gabriel Muscio (batería y percusión), Gonzalo Lorenzo (teclados y coros) y Diego Sánchez (bajo y coros).

Por su parte, Solo Cerati se conforma por Brian Tolenti (voz y guitarra), Sebastián Bonura (segunda guitarra), Gabriel Muscio (batería y percusión), Gonzalo Lorenzo (teclados y coros) y Diego Sánchez (bajo y coros).