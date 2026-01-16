CRÍTICA // TEATRO: “La Madonnita”

DIALÉTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy.com)

Extraordinaria puesta sobre la obra de Mauricio Kartum, “La Madonnita”, que es un tributo a ese teatro que es necesario todo el año y que este equipo, como en general todos los elencos que se presentan en El Séptimo Fuego, nos traen los 12 meses.

Una militancia, como lo definiera la actriz Cecilia Martín.

Tres personajes. Dos hombres enajenados y una mujer sometida. O lo es aparentemente. O son los tres sometidos en el juego de lo ominoso.

Con extraordinarias actuaciones de Lalo Alías, como el marido devorador y devorado, Cecilia Martín, esa Filomena oprimida y sádica, y Omar Gómez, un juguete de su debilidad y del destino.

En el ámbito (escénico) de un cuartucho que es a la vez vivienda y atelier, estas tres criaturas, que padecen la sordidez de la miseria en el marco de principios del Siglo XX, se despliega la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, donde en ese tortuoso vínculo ciertos límites se desdibujan y el amo depende del esclavo, que se sabe necesario e invierte el juego del poder. E incluso, en esta puesta, puede vampirizar a otro y seguir siendo un macabro objeto de deseo, incluso desde un más allá.

Acá hay pobreza por falta de bondad. Y extrema crueldad.

Lalo Alías en Hertz, el fotógrafo fascinado con su propia víctima. Impresiona el nivel de perversión que le imprime a su personaje.

Oscar Gómez es Basilio, una especie de vampiro de cierta belleza inocente que cree ver en una mujer prostituida, porque es lo que su alma atormentada necesita: que alguien lo declare inocente de tanta violencia retorcida.

Cecilia Martín, ya una curtida Filomena, ya la Madonnita, habla con el cuerpo, con el andar que retacea casi adrede, y con miradas que son un lanzamiento de puñales.

Y a su vez, hay un juego especular en bucle, una especie de metonimia, o sinécdoque, ambas valen, si pensamos que siempre faltó un tercero para completar la relación especular, ya fuera el oriental, o el viajante. Y a falta de la Madonnita, esa pupila que también es una cámara infernal que robó un alma pura que solamente fue un espectro.

Para amantes del teatro.

Fica técnica:

Autor: Mauricio Kartum. Elenco: por orden de aparición) Lalo Alías, Oscar Gómez y Cecilia Martín. Dirección: Pedro Benítez, con la asistencia de Daniela Cimminelli. Diseño de iluminación: J. Sebastián Benítez. Música original: Tomás Alías Ardanaz y Octavio Moro. Maquillaje: Liliana Palermo. Máscaras: Héctor Martiarena. Pinturas: Alicia Ardanaz. Fotografía: Melina Otero. Diseño gráfico: Daniela Cimminelli, Leo Rizzi. Concepción escénica: Pedro Benítez.