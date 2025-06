Cristina Kirchner se prepara para presentarse mañana en Comodoro Py, acompañada por una movilización

La ex presidenta Cristina Kirchner definía por estas horas su estrategia judicial ante la presentación que deberá concretar mañana en los tribunales de Comodoro Py para que se haga efectiva la condena en su contra a 6 años de prisión tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Si bien el PJ y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a las 10 del miércoles para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio de San José 1111 hasta los tribunales de Comodoro Py, también se negociaba la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.

En tanto, Cristina Kirchner salió este lunes tres veces a saludar a la militancia reunida en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución y arengó cánticos con la consigna “Vamos a volver”, en la antesala de su presentación del miércoles por la mañana tras el fallo ratificado por la Corte Suprema por la causa Vialidad.

La ex mandataria saludó por primera vez después de las 15.30, cuando se dirigió a los manifestantes que permanecían en la zona del departamento que ocupa en la calle San José 1111 y, desde los distintos balcones, los motivó a proferir cantos y los reconoció con gestos de afecto.

Una de las consignas fue la característica arenga “Vamos a volver”, utilizada por el kirchnerismo desde la derrota electoral de 2015 ante el entonces presidente Mauricio Macri.

Posteriormente, la ex mandataria volvió a salir pasadas las 17.30 y los militantes corearon su nombre al grito de “Cristina presidenta”, y volvió a hacer lo propio a las 20.30.

Entre los distintos dirigentes y referentes que se acercaron al departamento estuvo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, quien encabezó una comitiva de organismos de Derechos Humanos que ingresó al departamento y se entrevistó con la ex mandataria.

Entre ellos estuvieron el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y el ex secretario de Deportes Claudio Morresi.

Durante el domingo último a la madrugada, la Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo para desalojar a las personas que se encontraban acampando en las inmediaciones de la propiedad, donde su defensa pidió que se lleve adelante la prisión domiciliaria para cumplir la pena de 6 años de prisión.

El miércoles vence el plazo de cinco días para que la ex mandataria se presente en Comodoro Py, donde se dará inicio a la condena a seis años de prisión en su contra e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, después del fallo de la Corte Suprema del martes último que rechazó el recurso de queja que había sido presentado por la defensa de la ex mandataria.