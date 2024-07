Cristina Kirchner reflexionó sobre el peronismo: “Era una Argentina en la que la familia se organizaba en torno al trabajo”

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue invitada a una emisión especial del canal de streaming Gelatina para reflexionar sobre Juan Domingo Perón, al cumplirse este 1º de julio 50 años de su fallecimiento.

La entrevista, a cargo del conductor Pedro Rosemblat, tuvo como eje el análisis del peronismo, de la figura de Perón como conductor del movimiento. Cristina profundizó sobre el nacimiento y evolución del peronismo, al que vinculó con escenas y anécdotas de su propia vida, y no dejó de linkear hechos del pasado con el presente. En su análisis, no faltaron las críticas al actual presidente, Javier Milei, y reflexiones a futuro, al subrayar que hay que superar la visión de la doctrina y pensar en una sociedad argentina.

“Perón si lo tengo que recordar es el 17 de octubre”, sentenció la exvicepresidenta al inicio de la entrevista, y contó que el día del fallecimiento del general estaba sola en su casa, estudiando. “Prendí la televisión y sentí un inmenso vacío, estupefacción, shock, creo que fue una experiencia que vivieron quienes querían a Perón y quienes no querían a Perón”, aseveró.

A partir de ese recuerdo, reflexionó acerca de cómo era la sociedad que dejó el peronismo. “Era una Argentina en la que la familia se organizaba en torno al trabajo, hasta 1976 se ordenó en torno a esos valores, el estudio era progreso”, subrayó.

“Esa idea del trabajo y el estudio como forma de progreso y de movilidad social ascendente de esa Argentina se cae a partir del 24 e marzo de 1976 cuando viene otro modelo, de administración financiera, la gente no estaba pendiente del dólar y después del 24 de marzo del ’76 se modifica culturalmente la Argentina”, indicó.

En esa línea, describió que su generación, como militantes y jóvenes comprometidos en política, estaba mucho más formada porque había libros, e ironizó sin nombrar al actual mandatario, Javier Milei: “Si venía uno que nos hablaba de volver a la Argentina de un siglo atrás le tirábamos zapatos, era un estúpido”. Asimismo, abundó: “Algunas tragedias que vivimos hoy son parte del fracaso de nuestra educación, tener gente que pueda discernir entre una estupidez y lo que puede ser estudiado y analizado”.

Críticas a la gestión de Javier Milei

En la charla, criticó varias veces el modelo que propone Milei, quien “cree en el déficit fiscal y nada más”, mientras que el problema es, a su criterio, “que se deben dólares, pero no ingresan”, y puntualizó que es algo en lo que se debe discutir no solo desde el peronismo. “No puede ser que el peronismo discuta solo, tiene que discutir con alguien más que hacemos con la deuda. Debemos 400 mil millones de dólares. La mayoría en moneda dura, y en este omento propone un modelo extractivista que no nos deja un dólar. No es una postura ideológica, dogmática, de plata de dólares”, apuntó. “Este hombre propone cosas insólitas, que no están funcionando”, añadió sobre la gestión de Milei.

En tanto, sobre qué define a un conductor de la envergadura de Perón, Cristina dijo que es un poco de todo, la gente, la personalidad, el momento histórico. No obstante, destacó la formación intelectual del expresidente. “Es el primero que formula la postura de tercera posición después de la segunda guerra, que no significa un poquito acá y un poquito de allá: es una postura nacional, la puja del individualismo y el colectivismo la supera con la idea de comunidad organizada”, ponderó. De igual modo, destacó que visualizó en la década del ’40 cuál iba a ser el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la puesta en marcha políticas para los trabajadores, y que tenía muy claro lo que iba a pasar con el medio ambiente

Sobre la idea de individuo en el peronismo, la expresidenta sostuvo que “es el hombre libre que puede decidir libremente, resuelto problemas de subsistencia y trabajo, porque puede elegir”, y añadió: “No es igualitarismo. No somos todos iguales, hay gente que le gusta trabajar, mucho, menos, poquito, lo mismo con el estudio. Lo que tenés que asegurar en una sociedad argentina en una etapa superior es un piso de oportunidades, en el cual la gente pueda poder elegir. El trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, el deber es que cada argentino produzca al menos lo que consume”.

Fernández de Kirchner sumó más vivencias propias cruzadas con momentos históricos, y hacia el final de la entrevista analizó frases del peronismo junto a Rosemblat. La entrevista completa puede verse completa en el canal de YouTube Gelatina, en este link. (DIB) ACR

