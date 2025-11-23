“Cristina Kirchner, en su delirio se siente una estrella»

Las incesantes fotos de la rea Cristina Kirchner en su casa prisión con un montón de gente provoca natural indignación entre los que pensamos que la señora debería estar en Ezeiza, en lugar de estar recibiendo gente en su piso como si fuera una heroína.

Cristina tiene muchos defectos y una característica principal, que, en su delirio, ella siente que es una estrella. Los argentinos padecimos a una inútil, que era profundamente corrupta, y que se comportaba como si fuera una diva. Verla ahora reproducir esa conducta, presa y sin poder, solo da risa.

Es como la actriz de la película Sunset Boulevard de Billy Wilder. Una actriz cuyo tiempo había pasado, porque era una estrella del cine mudo y había empezado el cine sonoro, pero ella creía que seguía siendo una estrella. Ese delirio tiene Cristina presa y pasada de moda.

Le pusieron condiciones más duras para recibir visitas. Ella contestó en redes sociales, como siempre, con una larga perorata. Dijo que sus últimos visitantes eran economistas y que discutían un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo 21.

Lo desopilante es que estuvieron 20 años en el gobierno y lo único que creció fueron las coimas que se repartieron entre ellos. Es desopilante que después de detonar la economía argentina ahora quieran hablar de eso. Ella, en lugar de ocuparse de tejer o hacer mermelada, se empeña en hacer recordar a la población su desastre económico. Es un delirio lo de Cristina.

El Estado argentino es, esencialmente, corrupto. Hay redes y operadores metidos en lugares claves. Los políticos tienen distintas posibilidades. Servirse de esas redes y ampliarlas hasta el infinito es lo que hizo el kirchnerismo. Combatir esas redes es lo correcto.

El caso de discapacidad es el típico caso de algo que existía y los funcionarios dejaron que siga para beneficio de los que tienen el poder ahora. Miguel Ángel Calvete es el perfil típico de busca que merodea el Estado argentino. Se dedicaba a la prostitución y, desde ahí, pasó a hacer negocios en discapacidad.

Su hija Ornella, a quien le encontraron 700.000 dólares en la casa, tenía un cargo estatal de directora nacional en hacienda que es el lugar donde se deciden muchos pagos. Tenían todo servido para hacer negocios.

El tema es que el fiscal encontró que en sus chats privados hablaban sospechosamente del porcentaje de KM, todo hace pensar que es Karina Milei, y de Spagnuolo. La obligación de los funcionarios es romper esas redes y denunciarlas, pero nada de eso pasó y siguieron con el nuevo gobierno.isyg9A

El gobierno está en un buen momento por el apoyo de EEUU, pero debería mostrar enojo y contundencia frente a la corrupción. La historia enseña que tanto el menemismo como el kirchnerismo solo son recordados por la corrupción. Cuando pasan los buenos momentos solo aparece la corrupción. Deberían aprender de la historia y enarbolar un fuerte discurso anti corrupción. Sentarse a esperar que pase no parece ser la mejor estrategia.

Uno de los recurrentes rumores es que el gobierno quiere cubrir los cargos vacantes de jueces y completar la Corte en un acuerdo con el kirchnerismo. Si hacen eso aumentaran la cantidad de jueces militantes kirchneristas que solo se dedican a favorecer a los suyos y a hacer operaciones. Como olvidar la lacra de Justicia Legitima. El gobierno debería recordar lo que pasó con Lijo. #AgenciaNA

Darío Lopérfido