Cristina de campaña con Massa, apuntó a Larreta: “Deberían inventar un simulador de presidentes”

En plena campaña rumbo a las primarias del 13 de agosto, la vicepresidenta Cristina Fernández volvió a mostrarse junto a Sergio Massa, precandidato a presidente de Unión por la Patria, y ambos apuntaron sus críticas Horacio Rodríguez Larreta, aunque sin nombrarlo.

Los dirigentes encabezaron un acto por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el que se presentó un simulador de vuelo para los aviones Boeing 737 MAX, y allí apuntaron al jefe de Gobierno porteño que en las últimas horas habló del déficit de la compañía de bandera.

“Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, urgentemente, donde lo pusiéramos a uno con los números y problemas de la Argentina, no de Suiza, Suecia o Noruega. Muchos simulamos en la Argentina como que la inflación, el FMI o la deuda son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído”, expresó Cristina.

Las declaraciones fueron en línea con lo que minutos antes había planteado Massa, cuando, al tomar la palabra, contó que por la mañana, cuando se dirigía a potro acto, escuchó “a un candidato a Presidente de otra fuerza, al actual jefe de Gobierno porteño, decir que los vecinos del Conurbano cuando compran un paquete de leche le pagan el pasaje a los que viajan a Roma”.

“Yo lo que pido, para encarar el proceso electoral que se viene, es que por lo menos seamos rigurosos con los números. Aerolíneas, con el vuelo a Roma, ganó 12 millones de dólares y no solo que esa persona del Conurbano no le pagó el pasaje a nadie, sino que muchos de los que compraron el pasaje de avión, nos ayudaron a tener una tarifa plana para poder volar a Catamarca, donde aumentamos la frecuencia”, respondió el ministro.

Puntualmente, el titular de la cartera económica se refería a una entrevista en la que Rodríguez Larreta propuso eliminar la ayuda estatal en Aerolíneas Argentinas, al considerar que la empresa “tiene que funcionar en equilibrio, sin subsidio”. Si bien Larreta nunca habló de privatizar la compañía, volvió a pedir que se corten los subsidios porque, dijo, “hoy donde más gasta es en vuelos internacionales”.

Respecto de quienes dicen que la empresa “pierde plata”, el ministro de Economía enfatizó en que “este año, el Tesoro le transfirió cero pesos a Aerolíneas”. “Durante los cuatro años de la gestión anterior, los eficientes, le pasaban 300 millones por año y además de eso vendían simuladores, recortaban servicios, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia de Aerolíneas”, dijo en alusión al Gobierno de Mauricio Macri.

La recuperación

Por su parte, Cristina recordó, a 15 años de la reestatización, “el estado calamitoso de la empresa” de ese momento, cuando el Estado argentino pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. “Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas y siempre poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales. No fue una decisión ideológica lo nuestro, fue una decisión pragmática”, acotó la vice.

La presidenta del Senado aclaró no estar “ni a favor ni en contra de lo privado o lo público”, pero enfatizó: “Ellos habían vaciado la empresa”. “Cuando escucho a alguno decir que van a privatizar… Ya lo hicieron y fue horrible. No podemos olvidarnos de eso”, sostuvo en alusión a quienes tienen aquella postura, como Macri.

En sintonía con el ex mandatario, la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, manifestó que “las empresas tienen que financiarse”. Si bien no dijo que quiere privatizarla, la definió como “un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas” y propuso desregular el mercado aerocomercial. “Aerolíneas deberá tener déficit cero, si no se tendrá que arreglar”. (DIB) FD

