Crisis en la industria bonaerense: el uso de la capacidad instalada es peor que en la pandemia

Aunque el parate es generalizado, uno de los rubro más afectados en el textil, que enfrenta una intensa apertura importadora. Allí, la caída desde 2023 es del 23,3%.

De acuerdo a los números que difundió el ministro de Economía, Pablo López, el índice de producción industrial cayó un 9% en comparación con 2023. La retracción impacta con particular fuerza en rubros como los minerales no metálicos registraron una caída del 22,6%, los productos de metal bajaron 22,4% y los textiles, que se desplomaron 21,1%.

La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores

Para el ministro López, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.

“La industria se ha consolidado como la gran perdedora de la era Milei, desplazada por la producción extranjera y viendo reducido el mercado local. Debemos tomar medidas de respaldo, por nuestra producción y por el empleo argentino”, señaló López.