Crisis del IOMA: Para Homero Giles, es una cuestión de mercado

“Soy el primero que quiere discutir los problemas del IOMA, no los quiero esconder, porque estoy convencido de que venimos haciendo un gran trabajo, venimos haciendo las cosas bien. Los números, los resultados nos respaldan a nosotros de una buena gestión”, comenzó el funcionario.

“Hace dos meses vos tenías, en la mayoría de las cosas, un precio cincuenta por ciento menor a lo que tenés ahora. Yo estoy pagando 50 pesos una cosa que hoy vale 100. Y esto no es por una cuestión de la gestión, o de la administración. Esto se llama devaluación, un 118% en diciembre; esto se llama desregulación de mercado por completo. Es una línea política del presidente de la Nación“, prosiguió.

Por qué la crisis de IOMA destaca de las demás obras sociales

Dentro de un contexto de aumento en los costos para los prestadores, que se traslada a las coberturas de las obras sociales, Homero Giles resaltó que en el caso de IOMA destaca por una “cuestión de volumen”, ya que el instituto abarca entre el 35 y el 40 por ciento de los vecinos de cada municipio en promedio, y en algunos casos -como la ciudad de La Plata- al 50 por ciento. Es decir, unos 350 mil afiliados en la capital provincial.

Eso lo coloca en una posición de sostén económico de la mayoría de las clínicas y consultorios. “Con IOMA pagas los sueldos y el costo estructural, punto. Es decir, si te bajo el IOMA con lo demás no pagás la estructura de una clínica, por ejemplo, que son los principales prestadores que te generan el conflicto”, apuntó el funcionario. Ese “conflicto” implica achicar la atención a afiliados de la obra social, o cobrar ciertas prestaciones como las cirugías.

“Ahí es donde tenés el conflicto con el afiliado. El problema no es el cobro indebido de un copago de 3.000 o 4.000 pesos, que se puede pagar generalmente. El problema es si tiene que hacer una cirugía y tiene que pagar 100.000 pesos”, resaltó Giles, quien manifestó que también hay una cuestión política por ser IOMA parte del Estado provincial, que se replica en las demás obras sociales provinciales del país.

Los policonsultorios.

Gran parte de la inversión que realizó el IOMA durante los últimos cuatro años fue destinado a la construcción de policonsultorios. Centros primarios de salud para que los vecinos se atiendan exclusivamente con la obra social. Fue una de las políticas que le imprimió Homero Giles a su gestión desde el primer día, al asumir al frente del organismo que, según su perspectiva “funcionaba muy mal”.

“Hoy hay cien mil prestaciones por mes en policonsultorio, y me los piden cada vez que voy a un municipio, porque es un lugar que te genera una identidad y te atienden sin cobrarte un mango de bolsillo”, destacó Giles.“Esto es lo que quieren los afiliados de IOMA, un lugar para ir y atenderte tranquilo. Sin tener un quilombo en el que hoy te corten IOMA, te cobren más o menos. Ese lío se terminó con los policonsulturios, en absoluto. Es una política que consideramos acertada”, insistió.

Ese programa fue el gran motivo por el cual el instituto no cuenta con ahorros, pese a haber tenido algunos balances superavitarios en los últimos años. “Me la gasté toda en prestaciones”, reconoció Homero Giles y explicó que la institución no es comparable con otras, como ANSES, porque financia el gasto prestacional. “No tuve oportunidad de ahorrar”, dijo el funcionario.

“Nosotros somos, para simplificarlo en ésta cadena, no me gusta simplificar en que somos financiadores, porque también generamos políticas de salud, pero en ésta cadena somos financiadores, en este mercado de la salud. Nos duele hablar de mercado de salud, pero infelizmente es así. Combatimos eso, no nos gusta pero es así“, agregó.

¿IOMA compite en el mercado? La realidad frente a las prepagas

En ese contexto, de mercado de la salud, Giles justificó que IOMA tiene dos desventajas. Una es la incapacidad de generar un ahorro, por lo que había mencionado respecto a la financiación de prestaciones. La otra, la falta de un fondo propio, como tienen las demás obras sociales, que cuentan con el Fondo Solidario de Redistribución al que le aportan el 15 a 20 por ciento de sus ingresos para no costear de sus cajas prestacoines de alto costo y discapacidad.

“Nosotros competimos por los mismos prestadores con obras sociales nacionales que no pagan de su caja, pagan desde un fondo. A mí me convendría ese fondo, porque el gasto para el IOMA es mucho mayor que el 15% en prestaciones de alto costo y en discapacidad. Me recontra convendría, pero infelizmente no estamos. Entonces competimos con ellos, que tienen esa ventaja”, remarcó.

¿Con qué recursos cuenta el IOMA? Con el aporte de los afiliados, que es en promedio de 35 mil pesos. En caso de que no alcance, cuenta con la posibilidad de pedir aportes del tesoro provincial, como ocurrió en los últimos meses. Giles acusó de no tener alternativas y opciones para evitar los déficit, porque eso implicaría aumentar fuertemente el porcentaje de retención del sueldo a los afiliados. Entonces debe esperar a que las paritarias mejoren el ingreso para que luego lo incremente el IOMA.