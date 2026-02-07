Creatividad frente al mar: llega una nueva edición de la Residencia Salto Luz a Chapadmalal

Salto Luz Fotografía anunció la apertura de la convocatoria para su nueva residencia de formación y reflexión fotográfica, la cual se desarrollará de manera presencial del 27 al 29 de marzo en el Complejo Maresia House (Calle 745 esquina 10, barrio Playa Chapadmalal). El evento está dirigido a fotógrafos y artistas visuales que busquen profundizar en sus proyectos personales bajo la tutela de profesionales destacados en un entorno natural privilegiado.

La propuesta central consiste en una clínica de obra donde los participantes presentarán su producción personal para realizar una revisión y puesta en perspectiva, abordando la fotografía como obra y la edición como discurso. “La intención es generar un clima de trabajo conjunto, donde el compromiso sea tanto con el trabajo propio como con el de los demás participantes”, explicaron desde la organización. La clínica, a cargo de Gustavo Di Mario y Walter Barrios, busca analizar problemas conceptuales contemporáneos y brindar herramientas de análisis y contemplación a través de material teórico y ejercicios prácticos.

La residencia ofrece una experiencia integral en un predio que cuenta con extensos parques, piscina, skatepark y cercanía a las playas Cruz del Sur y Luna Roja. El programa incluye alojamiento en habitaciones compartidas con baño privado y cocina equipada, desayunos de sábado y domingo, y cenas de viernes y sábado, quedando los almuerzos a cargo de los asistentes. El complejo dispone además de parking privado y vigilancia las 24:00.

El cronograma de actividades iniciará el viernes 27 a las 16:00 con la presentación de docentes y alumnos. El sábado 28 la jornada de trabajo se dividirá en dos turnos, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00, mientras que el domingo 29 la actividad concluirá con una sesión de 10:00 a 15:00, horario previsto para el egreso. Las sesiones se realizarán tanto en las instalaciones de la casa como en los espacios abiertos del complejo.

La convocatoria está abierta a artistas sin distinción de edad ni nacionalidad, con un cupo limitado de 15 participantes. Para postularse, los interesados deben enviar entre 15 y 20 fotografías de su producción personal en baja resolución al correo saltoluzfotografia@gmail.com, incluyendo sus datos personales y redes sociales bajo el asunto “Residencia Salto Luz Chapadmalal”. Al ser una actividad arancelada, la vacante se confirmará únicamente mediante el pago de la seña correspondiente.