Crean nuevo espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias bonaerenses

En el marco del aniversario número del 40 del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA), la entidad presentó este viernes la creación del Instituto de Regularización Dominial, un espacio de referencia que nace con el objetivo de acompañar a municipios, organismos estatales y profesionales de la Agrimensura en el proceso de otorgar seguridad jurídica a miles de familias bonaerenses que aún no cuentan con escritura ni infraestructura urbana adecuada.

La regularización dominial constituye un paso fundamental para transformar la vida en barrios populares, asentamientos y complejos habitacionales, ya que permite avanzar en planos de mensura, apertura de calles, provisión de servicios básicos y escrituración individual, mejorando de manera progresiva la calidad de vida de los vecinos.

Espacio de referencia

“El Instituto de Regularización Dominial nace con el propósito de convertirse en un espacio de referencia para los profesionales de la Agrimensura y en un aliado estratégico para los municipios que enfrentan la compleja tarea de urbanizar y otorgar seguridad jurídica a miles de familias bonaerenses”, dijo el presidente del Consejo Superior del CPA, Agrimensor Reinaldo Beain.

“La regularización dominial no es solo un trámite. Es la llave que abre la puerta al hábitat digno que toda comunidad merece”, añadió el dirigente oriundo de Bahía Blanca.

Con esta nueva iniciativa, el CPA busca no solo fortalecer la tarea de los municipios, sino también jerarquizar la Agrimensura como actor central en las políticas de tierra, hábitat y vivienda, aportando soluciones concretas y sostenibles para la sociedad.

“El desafío es poner a la Agrimensura en el lugar protagónico que requiere la agenda habitacional, con respuestas ágiles y a gran escala, tanto a la demanda pendiente como a los nuevos desafíos que se aproximan”, remarcaron desde el CPA.

El lanzamiento se realizó en la sede del Consejo, coincidiendo con el 40º aniversario de la entidad.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales como Nicolás Biagi, Director Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales; Germán Villano, Director de Estudio Dominial y Actos Administrativos del Ministerio de Economía; la Arq. Gabriela Novak de ARBA; representantes de la Escribanía General de Gobierno, la Subsecretaría de Hábitat y el Registro de la Propiedad.

También participaron el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Esc. Guillermo Longhi, miembros de la Comisión de Regularización Dominial y el presidente de la Federación Argentina de Agrimensura, Agrim. Jorge Luis Soria, entre otros referentes del sector.

El Instituto de Regularización Dominial brindará

.- Asesoramiento técnico y legal permanente.

.- Capacitación para profesionales con perfil social.

.- Documentación e instructivos de consulta.

.- Canales de contacto directo con organismos estatales para agilizar trámites.

.- Un espacio con impacto social