“Cover nights” despide el año esta noche con Dangerous, El Rejunte y Sin Reparación

El ciclo “Cover nights” despedirá el 2025 con una edición especial esta noche desde las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620): la propuesta reunirá a tres bandas marplatenses que recorrerán distintos estilos y épocas del rock.

En esta fecha de cierre se presentarán Sin Reparación Rock, con un repertorio centrado en clásicos del rock argentino; El Rejunte, con versiones de rock & roll, folk y blues; y Dangerous, con interpretaciones de grandes temas del hard rock desde los años setenta hasta los dos mil.

Dangerous, formada a mediados de 2023, propone un recorrido musical amplio que combina hard rock, rock and roll y blues, incorporando elementos de pop, soul y otros géneros. La banda se caracteriza por reinterpretar cada canción con identidad propia, respetando su esencia original. Está integrada por Luli Carrasco en voz, Carlos “Chucho” Silva en guitarra, Osvaldo Abarca en bajo, Jechu Romero en batería y Adrián Ugozzoli en teclados y coros.

El Rejunte, creado en 2024, recrea clásicos del rock & roll, folk y blues. Sus integrantes son Annie Müller en voz, Mariano Villalba y Marcelo Córdoba en guitarras, Pipo Silverio en bajo y Oscar Piacenti en batería.

Sin Reparación Rock se formó hace aproximadamente dos años y está integrada por un grupo de amigos que trabajaban en el mismo rubro, origen también del nombre de la banda. La conforman Ricardo Lorenzani en voz, Aylen Uribe en coros, Pablo Uribe en bajo, Franco Barreiro en primera guitarra, Ernesto Sampayo en segunda guitarra y Sergio Ramovecch en batería.