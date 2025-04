Corte Suprema: la senadora Álvarez Rivero cambia su voto contra Lijo con un insólito argumento

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que iba a votar contra el pliego de Ariel Lijo, uno de los candidatos a integrar la Corte Suprema, cambió su postura porque la convocatoria a la sesión del próximo jueves la hizo el kirchnerismo.

“Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo”, lanzó en su cuenta de X.

En esa línea, argumentó: “En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a (Manuel) García Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”.

Además, Álvarez Rivero incurrió en un error de interpretación al sostener que el Senado pondrá en una sola votación a ambos pliegos, cuando no es así; ambas candidaturas serán votadas por separado en el recinto al tratarse de dos dictámenes diferentes.

La exposición de Lijo y las críticas de la senadora

La cordobesa fue la primera en apuntar contra Lijo durante la audiencia pública en la que el juez federal defendió su candidatura.

Allí, lo calificó como “un tiempista de las causas” y citó cifras estadísticas del desempeño de Lijo en su juzgado al sostener que tiene “baja condena en los casos de corrupción” en los que intervino.

Sostuvo también que Lijo fue reiteradas investigado por el Consejo de la Magistratura, lo que llevó al juez a responder que por “la no aceptación de la decisión del tribunal no puede hacerse cargo”.

“Lo vivo también como un episodio de injusticia porque sigue habiendo un manto de sospecha falaz sobre mi identidad moral”, remarcó Lijo en defensa de las declaraciones de la senadora.