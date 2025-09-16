Cornejo se enojó con Milei porque lo dejó afuera del reparto de ATN

El mendocino Alfredo Cornejo enfureció cuando se enteró que Milei repartió $12.500 millones de Aportes del Tesoro entre los gobernadores de Chaco, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos. Los fondos son insignificantes pero es un gesto. Previamente, el chubutense Nacho Torres había conseguido el refinanciamiento de la de la deuda de $250 millones y fondos para arreglar una ruta. A Mendoza no llegó un peso.

«Somos aliados, acompañamos al gobierno pero Milei no nos da un mango», repetía una diputada cuyana en los pasillos del Congreso replicando el enojo del gobernador. En la última sesión, cuando Diputados le ganó por paliza al oficialismo y aprobó la ley de emergencia en discapacidad, dos legisladores de Cornejo fueron de los pocos que acompañaron a Milei.

A pesar de todo, el mandatario mendocino no consiguió aportes extras. De hecho, por la paralización total de la obra pública nacional, Cornejo se hará cargo de las rutas nacionales. Ahora, sus diputados aguardan ordenes en la previa a la sesión que intentará voltear los vetos de Garrahan y el financiamiento a las Universidades.

Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas negaron una ruptura a partir de la transferencia de recursos que benefició a algunos de sus integrantes, aunque los montos que liberó Toto Caputo parecen pequeños para desarmar el grupo, que desde su nacimiento arrastra la sospecha de haber sido creado para mejorar las condiciones de negociación con Milei, pero que hasta ahora ha mantenido su postura crítica del Gobierno.

Mendoza es una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza cerró un acuerdo electoral con el gobernador Alfredo Cornejo mientras que en la mayoría de las provincias el armado libertario a cargo de Karina Milei priorizó listas puras y chocar con mandatarios que fueron aliados hasta hace pocas semanas. Ahora, con la derrota en provincia de Buenos Aires, Milei trata de retomar el vínculo con las provincias y mandó algunos fondos.

Pero además de los fondos, Luis «Toto» Caputo autorizó a Pullaro a tomar deuda en los mercados internacionales cuando el gobernador de Santa Fe había allanado el camino a Wall Street meses atrás en su última gira.

Sin embargo, con el riesgo país escalando cerca de los 1.200 puntos cuando el equipo económico santafesino tenía todo preparado para salir a la bolsa neoyorquina tiró los planes al tacho: «se volvió abstracto», dijo un funcionario provincial a este medio.

En el gabinete de Pullaro se lamentaban porque la autorización de Caputo no se extendió a la posibilidad de tomar créditos con organismos de financiamiento como CAF que si hubiese sido conveniente para continuar el ambicioso plan de obras que financia la provincia.