Cornejo: “Este es un gobierno que tiene 2 caras”; fue lapidario con la decisión de Alfonsín

El freno judicial a las causas por corrupción que involucran al kirchnerismo, los dobles mensajes de Kicillof, la unidad de CAMBIEMOS y la construcción política del oficialismo mediante el ejercicio del populismo. El perfeccionamiento K para volver y ser peores, cómo enfrentar el proyecto del gobierno ante el impulso de una reforma judicial y el papel de Brandoni y Campanella en el final de la campaña que desplazó a Dirán Barba, fueron los temas que el presidente del Comité Nacional de la UCR, ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional, doctor Alfredo Cornejo, abordó en una entrevista exclusiva con mdphoy.com

¿Qué asociación hace entre el 38 % de Angeloz en 1989 (con saqueos. desabastecimientos, sin combustibles, hiperinflación, etc.) y el 41% de Cambiemos en 2019?

– “En Argentina sin dudas hay un sector de la población que tiene por lo menos reparos con las administraciones nacionales del peronismo y permanentemente busca alternativas no peronistas en sucesivas elecciones. El gran desafío siempre es construir mayorías, ni la Argentina es peronista, hoy por hoy, o tiene un voto cautivo con el peronismo ni lo contrario. La alternativa es construir esa mayoría. Se necesita discurso, acción, credibilidad”.

¿Esta unidad de Cambiemos enfrenta un desafío, cuando muy próximamente deba enfrentar la aprobación o el rechazo de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación?

– “Como todas las decisiones fuertes, esa en el plano institucional es un desafío importante. Que tengamos una oposición unánime, sea en contra o a favor, es relevante a los efectos concretos de mantener unidos a Cambiemos, que le sirve a la República y a la democracia argentina. Porque lo que pasó en Venezuela y Bolivia, no se produjo solo, sino que se produjo por méritos en la construcción del poder en los gobiernos populistas, pero también por división de la oposición. En Argentina mantener unida a la coalición Cambiemos, es beneficioso para el país y mantener el equilibrio y fundamental mente la alternancia”.

¿Qué posición debe esperarse de Cambiemos en su rol de oposición?

– “Hay una vía de contribución, de colaboración. Necesitamos exigir que haya un buen gobierno y necesitamos una buena oposición, las dos cosas las necesitamos en este proceso. Tener un buen gobierno es lo que se prometió en la campaña, pero hay que exigirlo, la ciudadanía tiene que exigirlo, quienes lo votaron y quienes no lo votaron. Tener una buena oposición, es por lo menos no hacer lo mismo que hizo el peronismo en la oposición en los 4 años de Cambiemos, que en general no fue colaborativa, obstruyó varios de los proyectos medulares. No tenemos que cometer ese error como oposición, tenemos una doble tarea, contribuir, pero paralelamente poner límites y darle equilibrio al sistema republicano. Contribuir no quiere decir que haya oídos sordos a los desvíos de poder.”

¿Por lo que puede observarse, el oficialismo se ha perfeccionado para volver y ser peores, y no mejores como lo han expresado?

– “Bueno yo también tengo esa sospecha. El punto es que son 50 días de gobierno y deberíamos estar atentos, más cerca de lo que va a ocurrir. Deberíamos estar atentos en una correlación de fuerzas en un gobierno que tiene por lo menos 2 caras. La cara del presidente buscando acuerdos con Europa, no entrar en default, tener equilibrio fiscal, desindexar la economía. Y otra cara en una política exterior con proximidad a Venezuela, a Maduro, más pro a Evo Morales.

– Desarrollando una política en materia judicial de intromisión en el poder judicial, tratando de que no avancen las causas contra la corrupción. Son por los menos dos gobiernos en uno mismo, a juzgar por declaraciones y por hechos. Vamos a tener una definición más clara en algunos meses, acerca de para cuál de los dos lugares se va inclinar finalmente el gobierno”.

¿Se va a advertir además en las características de la reforma judicial que tiene programado elevar el gobierno al Congreso de la Nación?

Desde luego no sólo debemos ver la letra de esa reforma judicial. Quién no quiere reformar la justicia cuando no está funcionando bien. Si esa reforma judicial es a los efectos de manipular la justicia y no es para tener una mejor administración de justicia lo vamos a ver en la letra de los proyectos y no en los discursos lamentablemente a este gobierno y al kirchenrismo en general. Hay que evaluarlo más por los hechos y no por los discursos. Si uno ve los discursos de Kicillof, habla de una forma, dice cosas y después hace otras, esto ha pasado en estos 50 días, la de Kicillof puede ser una tercera cara o bien puede ser parte de las segunda

¿Brandoni y Campanella desplazaron a Durán Barba en el final de la campaña. Resultó un aporte decisivo que elevó la performance de CAMBIEMOS?

– “Brandoni y Campanella son dos trabajadores intelectuales de un gran talento de la Argentina en su conjunto. Ellos 2 paralelamente han apoyado a CAMBIEMOS y le han dado contenidos importantes desde su posición de artistas y trabajadores intelectuales. Durán Barba es un consultor de publicidad no le veo ninguna condición de similitud y advierto que ha habido un error en el gobierno de Macri, de haberle dado tanta relevancia a las opiniones políticas de un consultor de publicidad.

¿Cómo presidente de la UCR, qué opinión le merece la aceptación de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España, designado por este gobierno?

– “Nunca hubiese aceptado un cargo en un gobierno donde no esté mi partido, categóricamente. No compromete ni debe comprometer al partido (por la Unión Cívica Radical), es una decisión personal que debe asumirla como tal”.