Copiar 678 es una muestra de indigencia intelectual que asusta

El gobierno cree que no tener déficit fiscal es su única obligación . Claro que es importante tener el déficit bajo control —Argentina siempre fue un desastre en eso—, pero el gobierno es muy grande y hay que tener políticas frente a muchas cosas.

El manejo político del gobierno es una calamidad. La única política presidencial frente a los que no pertenecen a su fuerza política es el insulto.

La votación en el Senado tuvo el voto del kirchnerismo, pero también hubo voto del PRO y de los radicales. El gobierno no dialoga con quienes entienden la necesidad de la disciplina fiscal y entienden que hay sectores que están muy mal.

El gobierno miente diciendo que una sesión del Senado es ilegítima. El Senado es autónomo para definir su agenda. Muchos del gobierno hacen teatro diciendo que Victoria Villarruel se tendría que haber parado e ido, y mienten tirando la responsabilidad a la vice. Si Villarruel se levantaba, la sesión seguía presidida por el presidente provisional del Senado, y hay un reglamento que prevé quién preside. La gente del gobierno habla como si todos fuésemos ignorantes.

Milei dice que irá a la Justicia si el Congreso no respalda su veto al aumento de los jubilados. No sabemos con qué argumento irá a la Justicia por una decisión del Congreso. Hace tiempo que muchos preguntamos cuál es la política para los jubilados. Cuidar el déficit fiscal está bien, pero hay que explicar cuál es la política frente a los jubilados que aportaron a un régimen que es inviable.

El gobierno puede estar en desacuerdo con un aumento, pero tiene que explicar cuál es su política. Si no tiene política frente a un tema, tiene que hablar con gente que sepa. Insultar y amenazar no es lo lógico frente a jubilados que aportaron y ahora están siendo estafados.

Los seguidores del gobierno, diciendo que había que cerrar el Senado, dan más vergüenza ajena que temor. El vocero Manuel Adorni lanza un canal llamado Fake 7 8 para desmentir noticias, haciendo referencia a 678, el programa kirchnerista desde donde se apretaba a los opositores. Adorni debería entender que hacer lo mismo que los kirchneristas en nombre del bien no es una buena idea. 678 era una imbecilidad fascista, y que este gobierno copie el mecanismo es una muestra de indigencia intelectual que asusta.

Finalmente, se anunció la alianza de LLA con el PRO en la provincia de Bs. As. No despertó ningún interés. Parece más un negocio político de Ritondo y de los más peronistas del PRO con Karina Milei, que solo recoge peronistas para su armado político. La foto de ambos firmando la alianza no despierta ningún sentimiento de virtud republicana. La casta está más fuerte que nunca. Mucha gente votó a este gobierno porque estaba harta de los políticos, y el gobierno hace alianzas con los exponentes más rancios de la casta.

Las buenas noticias vinieron de la Justicia: Alberto Fernández está procesado por las comisiones en el tema seguros. Cristina presa y Alberto procesado: la fórmula presidencial que ganó las elecciones a Macri. El voto tilingo y suicida de algunos ciudadanos que hicieron volver al kirchnerismo. Espero que en breve estén ambos presos. El daño que hizo ese gobierno es enorme. No hay que perder la memoria. Venimos de una catástrofe. La única explicación de Milei presidente es esa.

Darío Lopérfido