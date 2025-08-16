Copa Libertadores: Conmebol designó los árbitros para las revanchas de River, Racing, Vélez y Estudiantes

Con las llaves todavía abiertas y la clasificación en juego, la Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los cuatro equipos argentinos que siguen en competencia definirán su futuro en casa, con la mira puesta en los cuartos de final. Estudiantes de La Plata es el único que llega con ventaja, tras imponerse por 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño.

River y Vélez empataron sin goles en sus cruces de ida, mientras que Racing deberá revertir en Avellaneda la derrota por 1 a 0 sufrida ante Peñarol en Montevideo.

En el caso del “Millonario”, ya está confirmado que la conducción del duelo ante Libertad en el Monumental estará a cargo de una terna uruguaya encabezada por Andrés Matonte, acompañado por Nicolás Tarán y Pablo Llarena como asistentes, y con Javier Feres como cuarto árbitro.

En el VAR también habrá presencia charrúa, ya que Christian Ferreyra estará a cargo de la revisión tecnológica, secundado por Richard Trinidad como AVAR. El encuentro se disputará el jueves 21 de agosto a las 21.30 (hora argentina) y definirá qué equipo avanza a la próxima ronda.

Vélez recibirá a Fortaleza el lunes 19 de agosto con el colombiano Andrés Rojas como juez principal y Heider Castro en el VAR. Ese mismo día, Racing buscará dar vuelta la serie ante Peñarol bajo la dirección del también colombiano Wilmar Roldán, asistido en la cabina por el chileno Juan Lara.

Por su parte, Estudiantes definirá su pase a cuartos frente a Cerro Porteño el martes 20 de agosto con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro y el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR.

Las ternas árbitrales de los octavos de final:

Vélez vs. Fortaleza

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Asistente 1: Alexander Guzmán (COL)

Asistente 2: Miguel Roldán (COL)

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

AVAR: Yadir Acuña (COL)

Sao Paulo vs. Atlético Nacional

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Asistente 1: Cristian Navarro (ARG)

Asistente 2: Pablo González (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Lucas Novelli (ARG)

Racing vs. Peñarol

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Asistente 1: Jhon León (COL)

Asistente 2: Jhon Gallego (COL)

Cuarto árbitro: Carlos Bentancur (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

AVAR: Edson Cisternas (CHI)

Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Asistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN)

Cuarto árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

AVAR: Christian Lescano (ECU)

Inter vs. Flamengo

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Asistente 1: Carlos Barreiro (URU)

Asistente 2: Agustín Berisso (URU)

Cuarto árbitro: Mathias De Armas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

AVAR: Santiago Fernández (URU)

Liga de Quito vs. Botafogo

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

AVAR: Joel Ruiz (PAR)

Palmeiras vs. Universitario

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Asistente 1: Claudio Urrutia (CHI)

Asistente 2: Juan Serrano (CHI)

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

AVAR: Carlos Venegas (CHI)

River vs. Libertad