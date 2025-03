Convocan a una jornada de donación de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia y el Honorable Concejo Deliberante convocan a la Primera Jornada de donación de Sangre.

Esta actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo, desde las 8:00 y hasta las 12:00, en el recinto de sesiones del HCD, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1627, 2º piso, ala derecha.

La misma tiene como objetivo la colecta de sangre, como también brindar información y concientizar acerca de la importancia de la donación, que salva vidas.

Información importante:

Durante la donación de sangre no se corre ningún riesgo para contraer infecciones. El material que se usa es estéril y descartable. Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, ni trae ningún perjuicio al donante.

Inmediatamente después de la donación, en su organismo comienza a compensarse el volumen extraído (450ml). El donante no notará ninguna diferencia.

La entrevista previa está destinada a evaluar su aptitud y determinar posibles contraindicaciones, para cuidar al donante y al receptor. La información brindada durante la entrevista queda protegida por la confidencialidad médica.

Después de cada donación se hacen estudios de laboratorio a la sangre obtenida. Por un lado se determina el grupo sanguíneo y Factor Rh, por otra parte, se realiza la detección de infecciones transmisibles por transfusión: sífilis, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, HIV/SIDA, chagas y HTLV I y II.

Si alguno de los estudios imposibilita la utilización de la sangre estudiada, la unidad se descarta y el donante es convocado para su información, orientación y derivación adecuada.