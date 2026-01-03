Controlan incendio en la Estación Depuradora de Aguas Residuales

OSSE informa que se detectó un foco de incendio en las inmediaciones del predio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

En el lugar trabajan ahora dos dotaciones de Bomberos del Cuartel Caisamar, y la situación se encuentra controlada.

El edificio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales no corre peligro.

Si bien el sector se mantiene limpio de manera permanente, la empresa no puede evitar que ocasionalmente personas ajenas ingresen y provoquen este tipo de hechos.

Se continúa monitoreando la situación.