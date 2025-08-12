Continúa en agosto el programa “El teatro y la escuela” del Auditorium

El programa “El teatro y la escuela”, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium, ofrecerá nuevas funciones gratuitas del ciclo con el musical “La mar en coche” y la proyección de la película “Historias invisibles”. Las actividades, dirigidas a instituciones educativas, se realizarán durante agosto en el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), con inscripción previa.

Las escuelas de la región tendrán la oportunidad de participar en este reconocido programa que busca enriquecer la formación cultural de los estudiantes. Las funciones se llevarán a cabo en la Sala Piazzolla, promoviendo el acceso gratuito al arte y la cultura.

El martes 19 a las 09:30 y 14:00 se presentará el musical infantil “La mar en coche”. Este espectáculo destaca por su diversidad musical, utilizando instrumentos convencionales y no convencionales para fomentar la imaginación, la creatividad y los valores en los niños. Según sus creadores, el grupo busca “revalorizar la música como medio para fortalecer en los niños la fantasía, la imaginación, la creatividad y los valores, haciendo frente a la pasividad que generan la tecnología y las redes”.

Por su parte, el jueves 28 a las 08:30 y 14:00 se proyectará la película “Historias invisibles”, dirigida por Guillermo Navarro. Este film, destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y organizaciones comunitarias, aborda la historia de dos jóvenes víctimas de una red de trata de personas y la lucha de sus familias por encontrarlas, promoviendo la reflexión sobre temas sociales relevantes.

Para informes e inscripciones, las instituciones interesadas pueden contactarse con la Oficina de Extensión Cultural del Teatro Auditorium o enviar un correo electrónico a auditoriumextension@gmail.com.