Continúa el conflicto en el predio de disposición final de residuos: No hay recolección

Jorge Albornoz, presidente de la Cooperativa Cura, dijo en el móvil de Radio Brisas que se mantiene el corte en el acceso al Predio de Disposición Final de Residuos a la espera de una respuesta a sus reclamos.

Expresó que «hoy tuvimos una reunión pero no hubo propuesta por parte del Ejecutivo y solo nos pidieron que dejemos volcar los 54 camiones y que luego seguíamos negociando, e hicieron un protocolo que enviaron a Provincia. Pero nosotros no accedimos a retirarnos del predio porque no nos van a dejar trabajar».

En cuanto a los reclamos, precisó que «primero pedimos que se nos habiliten a trabajar y luego que nos den un subsidio», e indicó que en además de la Cooperativa Cura «está la gente del predio, y los carreros cartoneros que sobreviven como nosotros y tenemos el apoyo de las organizaciones sociales».

infoBrisas