Continúa el ciclo CINESPA25 con la proyección de “Mamá cumple 100 años”

Este viernes 10 a las 18:00 en la Sala del Notariado (Independencia y Colón; Mar del Plata) se proyectará la película “Mamá cumple 100 años” de Carlos Saura, en el marco de una nueva edición del ciclo CINESPA25, organizado conjuntamente por el Centro de Castilla y León y el programa radial “¡Arre que va!”.

La comedia, que obtuvo el premio especial del público en el Festival de San Sebastián y una nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa, cuenta con las actuaciones de Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gómez, Amparo Muñoz, Rafaela Aparicio y el argentino Norman Briski.

El film de Saura narra la historia de una abuela que está a punto de cumplir cien años. Todos los miembros de la familia se reúnen en su residencia para saludarla: llegan los dos hijos, Fernando y Juan, con sus respectivas esposas y sus tres hijas; también acude Ana, la antigua institutriz, junto a su marido argentino. En la reunión solo falta José, el menor de los hijos, fallecido años atrás. Todos esperan que la anciana muera para parcelar la finca, construir una urbanización y salir de la ruina.

Como en ediciones anteriores, las películas han sido aportadas por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina. El costo de la entrada es un alimento no perecedero, que será distribuido por el Banco de Alimentos de Mar del Plata al finalizar el ciclo.

En la continuidad del ciclo, se anunció que el viernes 17 se verá “El espíritu de la colmena” de Víctor Erice, el viernes 24 “El verdugo” de Luis García Berlanga y el viernes 31 “Las ovejas no pierden el tren” de Alvaro Fernández Armero.

Fuente: www.funcinema.com.ar