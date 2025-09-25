Contessi bota el pesquero «Nuevo María Elena»

La industria naval argentina celebrará un nuevo hito con la botadura del buque pesquero Nuevo María Elena, programada para el sábado 27 de septiembre a las 10:30 hs. El acto se realizará en el marco del Día de la Industria Naval Argentina, que tiene lugar el 12 de septiembre.

La invitación formal a la ceremonia destaca la importancia de este acontecimiento, señalando que se trata de la botadura número 154 realizada por la entidad. Según la comunicación recibida, “nos complace hacerle llegar la invitación a nuestra botadura #154, la del buque pesquero ‘NUEVO MARIA ELENA’, que celebraremos el próximo sábado 27 de septiembre a las 10:30 hs.”.

La botadura, que implica el lanzamiento de una embarcación al agua por primera vez, representa un avance relevante para la industria naval nacional. Este acto es considerado un momento clave en el ciclo de construcción naval, ya que marca el inicio de la vida operativa del buque.

La celebración en coincidencia con el Día de la Industria Naval Argentina enfatiza el valor simbólico del evento y su aporte al desarrollo del sector pesquero y naval en el país.

El anuncio de la botadura número 154 consolida el compromiso de la industria argentina con el crecimiento y la renovación de su flota pesquera.