Conocé las 78 producciones extranjeras que se verán en el 11° FUNCINEMA

En su segundo anticipo de programación, la organización del 11° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA anunció las 78 producciones internacionales, entre cortos y largos, que se verán del 23 al 28 de septiembre en Mar del Plata. La comedia norteamericana “Micro budget”, dirigida por Morgan Evans, con Bobby Moynihan, Chris Parnell y Maria Bamford, será la película de apertura.

Se recuerda que el 11° FUNCINEMA tendrá actividad con entrada gratuita en tres sedes: el Museo MAR (López de Gómara y la costa), la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

Además de “Micro budget”, se verán los largometrajes extranjeros “Cockroach” (República Checa) de Luboš Ku?era, “De todos lados un poco” (España) de Alex O’Dogherty, “Operation cold” (Rusia) de Danil Ivanov y “Time travel is dangerous!” (Inglaterra) de Chris Reading.

Además, la programación estará integrada por una Competencia Internacional de Cortos (las películas que la integrarán se conocerán a la brevedad), y diversas secciones de cortometrajes: Demogracia (“Ladrón de autobuses” de Orlando Herrera, “The terrorist” de Meena Rathor, “City of pigs” de Juan Angel Hernández, “Thatch to the future” de Nicolas Neuhold, “Adieu bureau” de Mehdi Pierret y “Jour de permis” de Laura Ghazal); Locura Norteamericana (“Bark” de Searit Kahsay Huluf, “Sandra” de Hannah Levy y Jane Chuck, “We are kings” de Frank Sun, “Freak job” de Langan Kingsley, “Randy as himself” de Margaret Miller, “Whitch” de Hoku Uchiyama y “Birdhouse” de Jerry Pyle); Carcajadas animadas de ayer y hoy -Adultos- (“Baggage” de Lucy Davidson, “Lola, Lolita, Lolaza” de Mabel Lozano, “Mine!” de Lou Morton, “Aerialist” de Anna Kuzina, “Ostrich” de Marie Kenov, “Mambo No. 2” de Anne Feldmeier, “Mother Ltd.” de Vendula Veliskova y “Au calme des cigales” de Sarah Deredec, Camille Collins, Clémence Ansquer, Juliette Le Hir, Chun-i Cheng, Ambre Muamba y Salomé Leroy).

También estará la sección Hagamos el humor (“Stranded” de Reilly Archer-Whelan y Michael Whyntie, “Saturn in Venus” de Alla Eliseeva, “Pelea de novios” en la Edad Media de Orlando Herrera, “Bi-Nocular Panic” de Anouk Witkowska Hiffler, “Learning english” de Jean Liu, “Viola” de Marco Lorenzo Masante y “I hate New York” de Jasmin Baumgartner); WTF (“The sentry” de Jake Wachtel, “Limoges” de Ferdinand Niquet-Rioux y Manuel Severi, “Lethal Ethel” de Elayna Einish, “Traitor” de Michael Lavoie, “Aïe, aïe, aïe… Problème, problème” de Stéphane Petry, “Mamá… Reprobé la prepa” de Orlando Herrera y “Maman” de Christophe Switzer); ¡Qué viva España! (“La mort” de Jesús Martínez Nota, “Al fresco” de Ignacio Rodó, “¿Cómo que abuela?” de Xavi Vitoria, “El desayuno de los funcionarios” de Javier Gómez Bello, “Sexo a los 70” de Vanesa Romero y “Mil posibilidades” de Marcos Alcaráz); “Carcajadas animadas de ayer y hoy -ATP- (“Stupid dog” de Daria Ishcheykina, “Once upon a time there was a mountain” de Natalia Abramova, “Litera” de Vasilisa Tikunova, “La pandilla del Capitán Mondongo” de Emilio Gallego y Jesús Gallego, “Hell troops” de Emilio Gallego y Jesús Gallego y “Lights” de Aitana Cantero Velasco y María Isabel Sáiz Romero).

Por último, antes de las proyecciones de largometrajes se verán los cortos “Coop” de Mujtaba Alhejji, “La banda” de Delia Márquez Sánchez y Leonor Jiménez, “Petanque” de Francesco Tinarelli, Francesco Baldini y Francesco Contini, “Le dodo lé la” de Lorris Coulon y “¿Tienes un minuto?” de Yago Casariego.

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).