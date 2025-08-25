Conocé las 15 producciones argentinas que se verán en el 11° FUNCINEMA

La organización del 11° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA anunció que serán 15 las producciones nacionales, entre cortos y largos, que se verán del 23 al 28 de septiembre en Mar del Plata, con proyecciones en sus tres sedes: el Museo MAR (López de Gómara y la costa), la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

Entre las seleccionadas, hay tres producciones de Mar del Plata, los cortometrajes “Guiso” de Albertina Verdinelli y “Mi hijo el dotor” de Victoria Iacovella y Gusty G. Gutiérrez, además del largometraje documental “Había una vez, hace 40 años” de Flavia Mertehikian.

Además del largo marplatense, también se proyectará otro largometraje documental, en este caso “Plesiosaurios vivos” de Magrio González e Iris Serrano.

En cuanto a cortometrajes, la selección incluye dos animaciones, “El gran atleta” de Melina Aylén Andrada Bustos, Emilio Zapata Vellio y Nicole Camila Zelaya Aragón, Y “Una emergencia” de José Grané.

La programación de cortos se completará con “¿Qué hace tu perro cuando está solo?” de Julián Marcipar, “Contacto estrecho” de Coco Murphy, “El proyecto L.O.L.A.” de Gonzalo Zilberman, “En la cama” de Pablo Noriega, “Las Panteritas” de Alejandro Gallo Bermúdez, “Los Pantonne” de Florencia Momo, “Quiricocho” de Joaquín Duschatzky, “Sacramento” de Thomas Voloder Antenucci y “Villa Dodo” de Néstor Frenkel.

Se recuerda que este año se agregó un premio especial para todos los cortos argentinos en exhibición (estén o no en Competencia) a cargo de la empresa de servicios Pochoclo Rental, que constará de un servicio para un rodaje en Mar del Plata.

En breve se conocerá la programación internacional. Para este FUNCINEMA llegaron a la convocatoria un total de 257 cortos, 33 largos y 2 mediometrajes, en representación de 47 países.

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Fuente: www.funcinema.com.ar