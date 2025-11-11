Conmoción en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio

La confirmación llegó pocas horas después, cuando la familia de Débora reconoció el cuerpo entre lágrimas. Según precisó el fiscal Walter Pierrestegui, la víctima fue hallada vestida, y su pareja -identificada como Ángel Andrés Gutiérrez, de 40 años- habría intentado ocultar las evidencias: esparció ropa ensangrentada en un radio de tres kilómetros, enterró prendas en la arena, colgó las zapatillas en un árbol y abandonó la carpa a casi un kilómetro del lugar.

La investigación

Las pericias preliminares revelaron heridas compatibles con un ataque violento a corta distancia, lo que refuerza la hipótesis de un crimen cometido dentro de la carpa, en un contexto de violencia de género extrema.

“El cuerpo no fue desmembrado, pero sí tiene lesiones propias de un ataque directo. Todo indica que el conflicto se desarrolló en un espacio cerrado”, señaló una fuente policial cercana a la investigación.

Los investigadores también detectaron maniobras de arrastre en el terreno, con marcas que iban desde la zona del camping hasta el lago.

Se sospecha que el agresor habría intentado deshacerse del cuerpo arrojándolo al agua, aunque luego optó por enterrarlo.

Gutiérrez fue detenido e imputado por femicidio. Se negó a declarar ante la fiscalía, aunque entregó la clave de su teléfono con el argumento de haber intentado comunicarse con Débora cuando ella “desapareció”. El celular de la víctima aún no fue hallado. En su cuerpo se encontraron rasguños y marcas defensivas, compatibles con un forcejeo.

Prisión preventiva

La jueza de Garantías Aída Lhez dictó su prisión preventiva tras considerar que existen pruebas suficientes que lo vinculan directamente con el hecho.

La causa quedó caratulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. El fiscal ordenó nuevas pericias psiquiátricas al acusado y aguarda los resultados finales de la autopsia.

En paralelo, el equipo de homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense fue enviado a Necochea para reforzar la labor de la Policía Científica. Se secuestraron registros de cámaras de seguridad, CPU y otros elementos tecnológicos que podrían ayudar a reconstruir las últimas horas de la víctima.

En las inmediaciones del ex Parador 38, se halló una bolsa con sangre y la carpa donde habrían ocurrido los hechos.

Débora había viajado desde Villa Cacique, partido de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires, para pasar el fin de semana con Gutiérrez.

El sábado por la noche envió un último audio a su hija diciéndole que la amaba. Al día siguiente, su teléfono dejó de responder. Fue su familia quien radicó la denuncia por desaparición, luego de notar que él había regresado solo del camping.

Durante la búsqueda, su hermana Natalia Bulacio viajó desde Tucumán y sostuvo que Débora tenía una relación muy cercana con sus hijos: “Ella les contaba todo. Se enteraron de este viaje cuando mandó su último mensaje, y desde entonces no volvieron a tener noticias”.

Golpes

Los investigadores sospechan que el agresor la golpeó hasta desmayarla y luego la asesinó con un elemento contundente, posiblemente dentro de la carpa. El cuerpo presenta golpes previos y posteriores al deceso, lo que indicaría un ensañamiento. También se analiza si Gutiérrez usó algún objeto para inmovilizarla o evitar que pidiera ayuda.