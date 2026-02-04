Confusa Algarabía y Opera Queer presentan “Opera confusa”

La murga marplatense Confusa Algarabía y el colectivo Opera Queer presentarán el espectáculo “Ópera confusa” este jueves 5 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280).

Se trata de una propuesta escénica en la que el humor, la ironía y el canto colectivo se combinan en una misma puesta, con una estética atravesada por el espíritu del carnaval y la celebración popular.

El espectáculo articula el lenguaje de la murga con el universo performático de Opera Queer, proyecto encabezado por La Ferni y Luchi de Gyldenfeldt, generando un cruce entre música, teatro y poesía.

“Opera confusa” propone una noche que integra murga, folklore, performance y poesía para explorar nuevas formas de habitar la identidad y el encuentro, desde una mirada festiva y colectiva.