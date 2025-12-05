Confusa Algarabía despide “¿Qué hacemos con la torta?” en la Sala Piazzolla

El próximo viernes 12 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 280) se presentará la murga Confusa Algarabía con su espectáculo “¿Qué hacemos con la torta?”, función que marca la despedida de la obra.

La propuesta busca revelar los asuntos pendientes de una sociedad acostumbrada a hacer siempre las preguntas equivocadas. “¿Qué hacemos con la torta?” narra cómo, en un antiguo casco de estancia, un grupo de profesionales trabaja desde temprano en los preparativos de lo que se presume será una fiesta inolvidable, bajo la minuciosa supervisión de un organizador de eventos.

Lo que parecía ser una noche propicia para la celebración y el encuentro se transforma, poco a poco, en un escenario donde la indiferencia, el egoísmo y las miserias de los invitados ponen en evidencia las problemáticas de una sociedad atravesada por la violencia, la injusticia y la desigualdad. Los mandatos, las diferencias sociales y la incertidumbre de nuevas formas de vincularnos obligan a buscar la respuesta a la pregunta que siempre dejamos pendiente: ¿Qué hacemos con la torta?

En la murga estilo uruguayo, la canción, los diálogos y el vestuario no son sólo sinónimo de alegría, sino también de compromiso social. La murga denuncia, contesta, cuenta e informa desde el humor y la ironía de sus canciones.