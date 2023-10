Conflicto con prestadores de IOMA: “No se bancan una demora de 30 días en el pago de las cápitas”

El secretario de Comunicación y Prensa de SUTEBA en General Pueyrredon, Mauricio Bedacarratz, afirmó que la atención a los afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en las clínicas marplatenses estará normalizada en los próximos días y denunció una actitud monopólica por parte de los profesionales.

En las últimas semanas, los afiliados a IOMA vieron suspendida la atención en tres de las principales clínicas de Mar del Plata, producto de la sanción por parte del Instituto de varios profesionales que atienden en esos nosocomios. Tratándose de la obra social obligatoria de los empleados provinciales, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) explicaron la postura del gremio.

¿Cómo están viviendo desde el gremio el quite de prestaciones en tres de las clínicas más importantes de la ciudad?

En realidad no es un quite de prestaciones, lo que están haciendo es actuar corporativamente y desestructurando una situación monopólica. En realidad fueron sancionados por IOMA al detectarse cobros indebidos millonarios, haciendo uso de las facultades que tiene esa institución. Tomemos en cuenta también que cuando uno va al médico no va porque no tenía otra cosa para hacer, sino que va con una urgencia o con alguna afección. Muchos profesionales se agarraban de eso y pedían cobros en efectivo para que no quede registro.

Pero los profesionales alegan atrasos de larga data en los pagos de sus honorarios por parte de la obra social, ¿es así?

IOMA está abonando en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos del Instituto, creo que a lo sumo son 28 o 30 días. Sin embargo cobran un monto extra para atender, en efectivo o vía billeteras virtuales pero por transferencia que no tiene validez legal, o sea, yo le puedo transferir a usted tranquilamente por cualquier motivo, pero eso no figura como un cobro de honorarios.

IOMA tiene cuatro policlínicos en la ciudad con atención gratuita, pero actualmente están saturados y hay muchos meses de demora. ¿Qué hace un afiliado que no quiere pagar de más pero tampoco accede al policlínico?

Bien, en el caso particular de SUTEBA, tenemos nuestro propio centro de salud donde se canaliza gran parte de la demanda. El problema es de quienes no son afiliados a ningún gremio, pero obligatoriamente tienen IOMA como obra social. Yo calculo que ya a partir de la semana entrante se normaliza la situación. Hay como una sensación instalada de que IOMA no sirve. En realidad si sirve. La cuestión es que se está peleando contra Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, contra el colegio de odontólogos, el de psicólogos, entre otros. Por ejemplo, no hay atención psiquiátrica. Los psiquiatras nos dejaron de atender. Es muy complicado también conseguir atención psicológica con nuestra obra social. Lo voy a decir en términos muy crudos, no se bancan una demora de 30 días en el pago de las cápitas. Digamos es un circuito muy parecido a quienes estamos en relación de dependencia, o sea, todos cobramos a mes vencido. Es decir los primeros días de octubre, cobramos el mes de septiembre. En el caso de las cápitas de IOMA pasa exactamente lo mismo.

Cambiando de tema, en los grupos de auxiliares se está hablando mucho de la falta de algunos alimentos para los comedores escolares. ¿Esto es así, faltan alimentos?

Sí, está la plata, pero las licitaciones quedan desiertas porque especulan por una cuestión de inflación. Entonces dejan caer una licitación, esperan la siguiente e incrementan los montos. Es decir, paradójicamente está el dinero para hacer las compras pero por una cuestión de reglamento interno de administración pública, tiene que ser por licitación por determinados montos. No puede ser por adjudicación directa por una cuestión de transparencia en el manejo de los fondos. De hecho también sucede con otras prestaciones, como las instalaciones de gas.

¿Peligra la educación si gana mi Milei?

Sí, totalmente. Hoy, el 95% de la educación privada está subsidiada por el Estado. Es decir, se hace cargo de la gestión pública y además del 95% de la gestión privada que consiste en el pago de salario a los docentes. Una cuota promedio de uno de los colegios más caros de la ciudad de Mar de Plata es de 63 mil pesos más o menos. De esa cuota el monto que invierte el dueño de un colegio en salario docente es cero, porque se lo paga el Estado. El sistema de vouchers fracasó en todo el mundo excepto en Suecia. Porque ese sistema lo que hace es dar un monto determinado según el presupuesto anual del Ministerio de Educación, lo que equivale a $4000 mensuales por chico. Pero además es impracticable porque el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas desde la aplicación de la Ley Federal en el año 1994, donde se descentraliza el sistema educativo en 24 jurisdicciones. Sí la Ley Federal de Educación tuvo un impacto sumamente negativo imagínense esto, cuando se descentraliza aún más y en donde cada escuela va a tener que hacer su publicidad para captar estudiantes. Es una nueva transferencia sin fondos. La ley de la selva del mercado.

