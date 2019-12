Confirman que el feroz incendio de un mayorista en Mar del Plata fue intencional

Casi cincuenta departamentos totalmente destruidos, un edificio irrecuperable que terminará siendo derrumbado y pérdidas estimadas, en principio, en «5 millones de dólares». Tal fue la consecuencia que dejó el incendio que en la madrugada arrasó con una distribuidora de productos de bazar y limpieza en el centro de Mar del Plata, y que a horas se haber sido controladas las llamas, arrojó un inquietante certeza: el desastre «fue provocado de manera intencional».

Así lo confirmó a Clarín una fuente del caso a partir del hallazgo de dos dispositivos incendiarios ubicados en postes de luz ubicados frente al depósito de la distribuidora Torres y Liva S.A., los que originaron las llamas. Los artefactos fueron accionados manualmente y por sus características, explicó la misma fuente, no fue mucho tiempo antes de que todo comenzara a arder.

Por eso, los investigadores ya recogieron las imágenes de las cámaras de seguridad de toda la zona y del Centro de Monitoreo para observar qué movimientos quedaron registrados. La causa, que había iniciado como incendio culposo, cambiará de fiscalía en las próximas horas bajo la carátula de incendio doloso; pasará de manos del fiscal Rodolfo Moure, puesto al tanto del hallazgo de los dispositivos incendiarios, a las del fiscal de instrucción de turno, Juan Pablo Lódola.

Ambos funcionarios judiciales trabajaron juntos desde el inicio de la investigación, que lleva adelante personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Sin revelar mayores detalles, una fuente con acceso a la causa explicó a este diario que los dispositivos incendiarios encontrados son dos y que son de «construcción casera». Ambos, de un modo elemental, contaban con «un retardador», de modo que a los pocos minutos de ser accionado iniciara el fuego.

Según testimonios de los vecinos, las llamas se propagaron en la manzana de las calles 20 de Septiembre, Rivadavia, 14 de Julio y San Martín a una velocidad sorprendente. Muchos sintieron primero olor a plástico quemado y al asomarse a las ventanas vieron las llamas que enseguida crecieron hasta llegar a tener 30 metros de altura.

«Salí con lo puesto, lo perdí todo», contaron varios vecinos quienes prácticamente huyeron de sus casas para ponerse a salvo. «Enseguida me di cuenta que no era algo común, ese olor, me asomé y vi el fuego en Torres y Liva. No lo dudamos, salimos todos enseguida», contó una mujer a este diario golpeada por la destrucción de su hogar. «Pero estamos todo bien» -sus dos hijas y su esposo-, repetía. «Fue incontrolable».

El depósito de la distribuidora mayorista ocupaba el pulmón de la manzana. Algunos edificios, principalmente los que daban al fondo, sobre la calle 14 de junio, quedaron destruidos. En uno de ellos vivía Elsa, una mujer de 75 años que tras oír las primeras explosiones, vio el fuego a poco de tomar la persiana. «Estaba acostada cuando empezó, a las diez y pico, me asusté, no sabía que hacer. Bajé como pude y se estaba incendiando todo».

En total, los primeros peritajes indican que se perdieron 47 departamentos. En la zona aún no se reconectó el suministro de gas, si el eléctrico. En tanto los bomberos continúan trabajando en la montaña de escombros, chapas y hierros humeantes, en los que cada tanto deben sofocar pequeños focos de fuego. Insisten en que no hay acercarse a la zona, puesto que es grande el riesgo de que se produzcan derrumbes.

Los investigadores esperan ahora los informes periciales que en las próximas horas elaboraran los bomberos (trabajaron 11 dotaciones en el lugar), que serán remitidos a la DDI. En estas horas sus investigadores intentan determinar si un incendio menor en la rambla, en una feria de artesanos, y un llamado al 911 denunciando un principio de incendio, el mismo domingo, simultáneamente, tienen relación con la destrucción de una empresa de más de 60 años y que dejó a decenas de familias sin nada, un desastre causado en forma deliberada.