Confirman oficialmente la caída de los índice turísticos en Mar del Plata

No obstante, matizó: “más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación”.

¿La temporada es buena o mala?

La acumulación de indicadores parece contradecir la evaluación del gobierno de Javier Milei respecto de la marcha de la temporada. En un comunicado oficial, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, había señalado el “gran movimiento turístico” en todo el país, tras evaluar la marcha de la temporada, el 5 de enero pasado, junto a su equipo de trabajo.

«En la nueva Argentina que lidera el presidente Javier Milei, en un clima de estabilidad y seguridad, miles de familias volvieron a elegir viajar, y la segunda quincena ya anticipa una temporada muy fuerte para el turismo nacional», añadió, hace unos días, Scioli

Esa intervención provocó un cruce del ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa. «Para que quede claro: en la «nueva Argentina» de la que hablás, hay menos turistas que se toman menos días de vacaciones y no tienen un mango para consumir. Así de simple”.

Según los datos que difundió el propio Costa en una conferencia de prensa en Villa Gesell, en el inicio de la temporada, la caída del consumo por parte de los turistas en destinos bonaerenses fue del 21%.