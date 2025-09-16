Condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hija con discapacidad en el barrio López de Gomara

La causa tomó otro rumbo cuando el padre de la niña se presentó en la fiscalía. Aunque ya se había emitido un certificado de defunción por causas naturales, expresó sus sospechas sobre su expareja. A raíz de ello, la Fiscalía N° 1 solicitó la exhumación del cuerpo y ordenó nuevos estudios al Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica. (DIB) GML