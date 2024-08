Con un emotivo acto, Obras Sanitarias conmemoró su *40 º Aniversario

“Como presidente de OSSE, no puedo más que expresar una sensación de orgullo. Hay trabajo conjunto y confianza mutua. Y no quiero dejar de agradecer a nuestros usuarios que todos los meses pagan nuestra factura. El vecino de Mar del Plata y Batán también es parte activa de esta sustentabilidad completa y compleja que tiene Obras Sanitarias. Hay mucho para hacer aún. Seguimos pensando no sólo en los 40 años que pasaron sino también en los próximos 40 años. Vamos a seguir siendo una empresa pública municipal por muchos años más que va a seguir enfrentando desafíos. Mientras haya un vecino que todavía esté esperando que llegue el agua o la cloaca a su casa, habrá un firme desafío para nosotros por mucho tiempo más”, finalizó.