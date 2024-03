Con un discurso libertario, Guillermo Montenegro díó inicio a las sesiones ordinarias del HCD

En la inauguración de la sesiones ordinarias de su segundo mandato, el intendente municipal , Guillermo Montenegro dió un discurso que, en materia económica tuvo tintes libertarios, sin embargo hizo hincapié en la necesidad de lograr acuerdos como foma de gestionar la política entre los distintos niveles del Estado, para terminar haciendo un repaso de la situación actual de la ciudad en cuanto a salud, seguridad, educación y desarrollo. También hizo referencia a la desproporcionalidad en la distribución de la coparticipación , tanto en el ámbito local como en el provincial, alineándose, en este caso , al reclamo del gobernardor bonaerense Axel Kicillof.

“Los gobiernos prohibicionistas, paternalistas, que ponen trabas constantemente no van más. Necesitamos gobiernos valientes y que no le teman a los cambios. Necesitamos gobiernos que entiendan que de la sinergia entre lo público y lo privado salen cosas maravillosas. Que estén convencidos que hay que eliminar la burocracia para liberar las energías creativas de la sociedad. Que entiendan que el aumento de la oferta, sea en el rubro que sea, no solo genera un movimiento multiplicador en la economía, sino que también le da a la gente la libertad de elegir y genera competencia.

“Que sepan que tienen que someterse sin problemas al control ciudadano, a través de la transparencia en los datos y en las rendiciones de cuentas. Que sean absolutamente austeros, con números ordenados y con tendencia a que el impacto impositivo sea cada vez menor”.

“No es algo nuevo, no es una ola a la que me subo. Desde el primer día de mi gestión estoy convencido de esto y lo sigo estando hoy, 4 años después.”

“Creo fervientemente en la coherencia como valor. Coherencia que también se traduce en la unidad de un equipo de gobierno representado por distintos espacios políticos que trabajan en conjunto desde el inicio de mi gestión, tanto desde el ejecutivo como desde el legislativo, y que es ejemplo en el resto de la Provincia y probablemente del país.”

“No me creo un iluminado. No creo tener la verdad revelada. Mis decisiones siempre están basadas en la escucha: a la gente,a mi equipo y también a la oposición.”

“Porque se puede escuchar y ser firme sin que esto sea una debilidad. La escucha sirve para tomar mejores decisiones, y la firmeza comienza a ser importante una vez que las tomamos.Porque ser firme en decisiones que no están basadas en la escucha puede llevar a situaciones peligrosas. Y esa no es mi forma.”

“Nunca entendí ni quiero entender cómo una persona con responsabilidades de gestión pública puede pensar que yéndole mal a un gobierno puede conseguir una ventaja electoral. Esa miopía absurda no toma en cuenta, o no le importa en realidad, que en el medio está la gente. La consideran sencillamente “daño colateral” en una carrera de egos y de intereses. Y eso, sinceramente, me da asco.”

” No se trata de si la idea viene de un espacio político u otro.Se trata de si esta idea va a beneficiar o no a nuestros vecinos. No es la lógica amigo-enemigo la que va a sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestra Provincia ni a nuestro país.

“Tengan la seguridad que me voy a seguir haciendo cargo de los problemas. Por eso, ante un reclamo no me importa si es jurisdicción de Nación, Provincia o del Municipio, no me interesa echar culpas. Porque en el medio está la gente.”

“Tenemos que ayudar a encontrar soluciones. Ya que los marplatenses y batanenses, también son bonaerenses y también son argentinos. ”

Estamos atravesando momentos complejos y duros como país. Resultado de años de irresponsabilidad, derroche, de prioridades cambiadas. De no pensar en la gente sino en cómo ganar elecciones.

El año pasado asistimos a la mayor exposición de esa estrategia burda a nivel nacional y hoy estamos pagando las consecuencias. En nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras casas. Que nadie se rasgue las vestiduras ni se haga el desentendido.

En el 2023 la gente votó claramente un cambio en Argentina:porque una vez más demostraron que las estrategias burdas no los engañan. Los argentinos nos cansamos de las mentiras, del doble discurso, de los privilegios, de las dificultades constantes para poder progresar a base de esfuerzo, trabajo y honestidad. Del tobogán constante en que se transformaron todos los indicadores sociales, económicos y de calidad de vida en nuestro país.

Hoy todos tenemos que ayudar a que la Argentina se encauce. Porque, como dije antes, en este barco estamos todos los argentinos.

Comparto plenamente que hay que ordenar al Estado, que hay que terminar con los privilegios de la política. En la eliminación de todas las distorsiones que se generaron a lo largo de estos años, que fueron muchísimas.

Hemos visto en el pasado que en infinidad de ocasiones el interior de la Argentina no es escuchado y se toman decisiones desde un escritorio en el AMBA. Eso lleva a situaciones muchas veces injustas para las distintas regiones, como la de Mar del Plata.

Y es injusto que siendo los que aportamos el 3.86 del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, solo recibamos el 2.14. No puedo quedarme callado cuando sé perfectamente que damos 100 y nos devuelven 55, mientras privilegian otras regiones como el AMBA por sobre mi ciudad.

Porque además, la Provincia de Buenos Aires hace décadas que tampoco recibe lo que le corresponde a los bonaerenses en su conjunto por parte de Nación. Con lo cual somos doblemente perjudicados.

En materia de seguridad resaltó : “La seguridad es una prioridad que tenemos en nuestra gestión desde el primer día, articulando Seguridad, Defensa Civil, Patrulla Urbana, el Centro de Operaciones y Monitoreo, Tránsito, Guardavidas, la Policía de la Provincia, UTOI, SAME, Inspección General, Prefectura, Bomberos, Policía Federal y todas las áreas que finalmente Bomberos, Policía Federal y todas las áreas que finalmente Riesgo acorde a las necesidades de nuestra región.”

Y, como venimos insistiendo año a año, la tecnología tiene que ser nuestra principal aliada en materia de seguridad y trabajamos de forma permanente para tener cada vez más recursos.

En referencia a la salud dijo :”cuando llegamos teníamos solo cinco ambulancias y tercerizábamos el servicio: hoy tenemos 10, y cuatro nuevas bases que se suman a las cinco que ya existían para que cada vez haya más y mejor asistencia.”

Tanto estas nuevas bases, que están ubicadas en distintos barrios, como las ambulancias que se sumaron, son fundamentales para poder estar más cerca de los vecinos y llegar más rápido a cualquier parte de la ciudad.

En este sentido seguimos profundizando el trabajo del dispositivo Salud en tu barrio. Es en esta misma línea que este año vamos a sumar un nuevodispositivo centrado en la promoción y prevención de enfermedades.

También vamos a avanzar con las obras del CEMA de Batán, una deuda muy grande que teníamos con los vecinos de la región. Con el Centro de Salud 2 y la finalización del CAPS de Belisario Roldán.

En septiembre del año pasado empezó a funcionar el Consultorio Móvil Odontológico: al día de hoy lleva 4400 prácticas realizadas

A continuación destacó la importancia del Parque Industrial : “Está claro que no podemos hablar de Desarrollo Local sin hablar del Parque Industrial, que no solamente es un orgullo para todos los marplatenses y batanenses sino que además es uno de los polos productivos más grandes de Argentina.”

El predio hoy está al 100% de su capacidad y en el último periodo ejecutamos -y se siguen ejecutando- obras de infraestructura para que las empresas que están radicadas tengan cada vez más y mejores servicios.

En cuanto al Ente de Vialidad y Alumbrado público, en el último tiempo se reconvirtieron a LED 80 espacios públicos entre plazas, paseos y parques; y tenemos programado continuar con esta repotenciación en distintos puntos de la región.

Y, como saben, compramos una nueva planta de asfalto que nos permite triplicar la producción diaria y mejorar el rendimiento.

Por último , destacó el valor que tiene en deporte y la recreación : “Este año vamos a profundizar los trabajos en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad: con la mejora de los Polideportivos barriales, las canchas de tenis y hockey, la pista de atletismo, el velódromo, el patinódromo, el natatorio y todos los espacios que involucran al área. Así como también Parque Camet y Laguna de los Padres, donde ya hicimos muchos trabajos y los vecinos lo están disfrutando.”

