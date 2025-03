Con River vs. Boca como plato fuerte, el cronograma de las próximas fechas del Apertura 2025

….

La Liga Profesional dio a conocer cómo será el desarrollo del Apertura 2025 de la jornada 11 a la 15, recta final del torneo en la que se destaca la confirmación del día y horario para el Superclásico.

Los juegos interzonales empiezan a cobrar cada vez más peso y se vienen clásicos más que calientes: en la fecha 11 se disputará Belgrano vs. Talleres (domingo 30, a las 15), Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia (sábado 5 de abril, a las 15:30) en la duodécima, Gimnasia vs. Estudiantes por la fecha 13 (domingo 13, a las 15:30), Lanús vs. Banfield (sábado 19, a las 16:15) en la 14ta y finalmente River vs. Boca, en la fecha 15 próximo a desarrollarse el domingo 27 a las 15:30.

Fecha 11

Jueves 27 de marzo

15.30 Aldosivi – Unión

18.00 Barracas Central – Estudiantes

21.00 Independiente Rivadavia – Racing

Viernes 28 de marzo

17.00 Defensa y Justicia – Tigre

19.15 Banfield – Huracán

19.15 San Lorenzo – Lanús

21.30 Vélez – Deportivo Riestra

21.30 Platense – Atlético Tucumán

Sábado 29 de marzo

16.30 Instituto – San Martín (SJ)

18.30 Central Córdoba – Argentinos

18.45 Independiente – Godoy Cruz

21.00 River – Rosario Central

Domingo 30 de marzo

15.00 Belgrano – Talleres

17.30 Gimnasia – Sarmiento

19.30 Newell’s – Boca

Fecha 12

Viernes 4 de abril

19.00 Estudiantes – Belgrano

22.00 San Martín (SJ) – San Lorenzo

Sábado 5 de abril

15.30 Godoy Cruz – Independiente Rivadavia

15.30 Rosario Central – Vélez

18.00 Talleres – Gimnasia

18.00 Huracán – Aldosivi

20.30 Sarmiento – River

Domingo 6 de abril

15.30 Unión – Central Córdoba

15.30 Lanús – Independiente

18.00 Boca – Barracas Central

20.15 Racing – Banfield

20.15 Argentinos – Defensa y Justicia

Lunes 7 de abril

15.30 Deportivo Riestra – Platense

19.00 Tigre – Newell’s

21.00 Atlético Tucumán – Instituto

Fecha 13

Viernes 11 de abril

19.00 Banfield – Independiente Rivadavia

21.00 Newell’s – Argentinos

Sábado 12 de abril

15.30 San Lorenzo – Atlético Tucumán

18.00 Barracas Central – Tigre

20.30 Belgrano – Boca

Domingo 13 de abril

15.30 Gimnasia – Estudiantes

15.30 Instituto – Deportivo Riestra

18.00 Independiente – San Martín (SJ)

20.15 River – Talleres

Lunes 14 de abril

15.30 Aldosivi – Racing

19.00 Defensa y Justicia – Unión

19.00 Central Córdoba – Huracán

21.15 Godoy Cruz – Lanús

21.15 Vélez – Sarmiento

Martes 15 de abril