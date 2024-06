Con Messi afuera, Mascherano espera por Dibu Martínez para la Selección Sub-23 de los Juegos Olímpicos

Adías del inicio de la Copa América, además de las definiciones de la lista de la Selección Argentina para esta competencia también se cierran los nombres que integrarán el plantel del que dispondrá Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París.

Entre la lista de buena fe de jugadores sub 23 que habilita la competencia olímpica, cada selección tiene la posibilidad de sumar tres jugadores de mayor edad. Tras la confirmación de la no participación de Leo Messi, ahora el Jefecito espera poder incluir al Dibu Martínez para el arco del equipo como el tercer mayor.

Hace poco más de una semana el Dibu habló en exclusiva con TyC Sports y contó que sigue ilusionado con poder ser parte del equipo en París. “Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”, explicó.

De esta manera, con la baja del capitán y la confirmación de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, el arquero oriundo de Mar del Plata podría ser el tercer jugador que completaría el cupo de mayores.

Lionel Messi confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos de París 2024

Lionel Messi confirmó que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23. “Hablé con Mascherano y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos que estaría fuera de Inter Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos“, explicó Messi en una entrevista con Espn.

A nivel calendario, la Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el capitán no tendrá descanso, ya que la MLS no se detiene y el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto.

“Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico y haberlo ganado junto a Mascherano, también. Fue una de las experiencias más lindas a nivel deportivo. El Mundial Sub-20 es otro recuerdo que no olvidaré nunca más. Fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten como yo y que lo vivan mucho porque es especial y diferente a todos”, agregó.

