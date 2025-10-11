Con la imagen de Russo y una frase con su sello: así quedó ploteado el micro de Boca

El micro de Boca que traslada a los jugadores presentó un ploteo en homenaje a Miguel Ángel Russo. Sobre la parte superior delantera del vehículo se observa una imagen del entrenador que falleció el miércoles y a su lado una de sus frases más conocidas dedicadas al Xeneize.

Con un sentido minuto de silencio, Boca volvió a los entrenamientos tras la muerte de Russo

De ahora en más, cada vez que el plantel ingrese al playón de la Bombonera para disputar un partido (o a cualquier otro estadio) se podrá leer el mensaje que fue grabado en el frente. También en cada arribo a los hoteles donde la delegación siempre es recibida por una gran cantidad de hinchas.

“A Boca nunca se le puede decir que no”, fue la frase que se observa previo al “hasta siempre, Miguel”. Las primeras imágenes fueron tomadas en el predio que el club tiene en Ezeiza, donde los futbolistas retornaron a los entrenamientos en la mañana del sábado luego de un par de días libres.

La determinación de la AFA de suspender el partido contra Barracas Central, que el Xeneize iba a disputar como visitante hoy desde las 14.30, modificó los planes del cuerpo técnico. El próximo compromiso del equipo será contra Belgrano, dentro de exactamente una semana a las 18 como local.