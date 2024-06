Con la atención puesta en el Congreso, los dólares frenaron las subas y cotizaron estables

Con la atención puesta en el Congreso por el debate de la Ley Bases, los dólares frenaron las subidas y cotizaron estables.

Por su parte el Banco Central no logra hacerse de reservas en el mercado de cambios y hoy volvió a vender divisas. La autoridad monetaria asistió al mercado con 85 millones de dólares y en junio directamente no pudo acumular divisas registrando a falta de una rueda para el cierre del mes un saldo neto vendedor de US$ 46 millones. En mayo venía de acumular compras por US$2.522 millones

El dólar blue bajó diez pesos respecto al cierre de ayer y se transó a $1.325 para la compra y $1.355 para la venta cortando una racha de tres jornadas al alza. En la semana acumula un alza de $55 pesos.

Tras el ajuste diario del tipo de cambio mayorista a $911,50 la brecha quedó nuevamente por debajo del 50% en 48,66%.

En el caso de los dólares financieros, se mantuvieron casi en la misma línea de ayer.

El dólar MEP bajó dos pesos para acomodarse en los $1.330,11 mientras que el contado con liquidación subió cuatro pesos hasta los $1.345,70.

De esta manera los tres tipos de cambio libre quedaron comprimidos en una diferencia de apenas 25 pesos.

El valor del billete en el Banco Nación es de $929,50 y en el promedio de los bancos es de $949,11.

El volumen operado hoy en el segmento de contado creció respecto a jornadas anteriores hasta los US$ 375,34 millones y el Banco Central tuvo que asistir a importadores con 85 millones de dólares.

El saldo de las reservas brutas de la autoridad monetaria cayó en US$137 millones para finalizar en el nivel de US$29.748 millones de dólares.

Comparte esto: Facebook

X