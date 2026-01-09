Con Federico Chingotto como figura estelar, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel

Del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel en un torneo con 5 de los 10 mejores jugadores del planeta, con Federico Chingotto , el número 3 del ranking nacido en Olavarría, como figura principal.

Los equipos confirmados en Mar del Plata

Equipo #1 – Capitán: Carlos Pozzoni

Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Miguel

Yanguas, Paquito Navarro, Sánchez, Maximiliano Arce y Juan Martín Díaz.

Equipo #2 – Capitán: Agustín Gómez Silingo

Juan Lebrón, Jon Sanz, “Momo” González, Leandro Augsburger, Alejandro Ruiz, Franco Dal Bianco y Miguel Lamperti

Cada día se disputarán tres partidos (a las 18,20 y 22). Las entradas ya están disponibles por Ticketek Argentina. Y los clientes del Banco Provincia acceden a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000. Los abonos para los tres días tiene un valor promocional.