Con Enzo Pérez, el equipo que Gallardo piensa para la visita de River a Vélez

Inesperadamente, River se juega el año en Liniers. Sin margen de error, el Millonario debe ganar y esperar otros resultados para conocer su ubicación final en la tabla anual y, por ende, su clasificación a copas internacionales en 2026. Para ese partiido ante Vélez, Marcelo Gallardo tiene en mente volver a confiar en Enzo Pérez, su capitán.

Ante la ausencia de Kevin Castaño, inamovible desde su llegada, el Muñeco apostaría por el mendocino de 39 años, que lleva casi dos meses sin jugar. Formaría un tándem en la mitad junto a Juan Carlos Portillo para buscar el equilibrio entre el sacrificio físico de uno y la sapiencia del otro. Quedó demostrado en sus participaciones como titular que al Sicario le vendría muy bien un acompañante en quien descargar cerca y fácil.

Así, Enzo podría volver a jugar después de aquel profundo corte sufrido ante Palmeiras, en Brasil, el 24 de septiembre. Pasaron más de 53 días y el ídolo millonario no volvió a sumar minutos desde entonces. La relación con el DT sigue siendo buena, aunque el futbolista no está contento con su situación porque cree que está para sumar más minutos.

Su ingreso sería por Lucas Martínez Quarta, sancionado por cinco amarillas. Paulo Díaz y Lautaro Rivero quedarán como saga central. Además, cambiarían los dos laterales: Gonzalo Montiel será resguardado por sus problemas de rodilla y será reemplazado por Fabricio Bustos; del otro lado, Milton Casco reemplazaría a Marcos Acuña, también suspendido por haber alcanzado el límite de amonestaciones.

Además del doble 5, en el mediocampo se disputan un lugar Giuliano Galoppo, cerca de cumplir los objetivos que activarían la obligación de compra; y Santiago Lencina, que resolvió su tema contractual y firmó hasta fines de 2028. A ellos se sumará Juan Fernando Quintero, que volverá a la titularidad con todo el peso del juego ofensivo sobre sus hombros.

En ataque, a pesar de no haber mostrado su mejor forma física y futbolística, Sebastián Driussi volverá a componer la dupla ofensiva junto a Maximiliano Salas, otro que viene de capa caída. Sin Facundo Colidio, las alternativas desde el banco serán Miguel Ángel Borja, ya con un pie afuera de River, Ian Subiabre y Cristian Jaime.

La probable formación de River vs. Vélez