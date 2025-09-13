Deportes, Portada

Con el marplatemse Zeballos la Argentina está ya en el final 8 de la Copa Davis

por Jorge Jaskilioff

Luego del soñadp día estreno de ayer, con el 2- 0 en Países Bajos aqnte el equipo de aquel país, el elenco albiceleste coronó hoy con Horacio Zeballos y  Andrés Molteni venciendo al binomio  Arends-van de Zandschulp por 6-3 y 7-6  y de este modo triounfar por un lapidario 3- 0 y meterse en el final 8 del tenis mundial.

El partido de dobles tuvo un solo quiebre:  fue para el  5-2.. Hubo 3 voelas de Molteni para desmoralizar a sus rivales. Los netherlandese llegaron a tener 5 set points pero en un game de 10 minutos los argentinos les quebraron la resistencia.

Será ahora del  18 al 23 de noviembre en  Bologna, Italia. el próximo juego de los conducidos por Javer Frana.

