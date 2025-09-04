Con el cierre de su gira, la banda local Papa Rush celebrará mañana sus 11 años

La banda marplatense de rock alternativo Papa Rush festejará su undécimo aniversario este viernes 5 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), evento que marcará el cierre de “La gira interminable” iniciada en 2023 y que los llevó al grupo a recorrer diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Además, la noche contará con la participación de destacadas bandas invitadas: Katarro Vandálico, icónica agrupación de punk rock de Tandil con más de 30 años de trayectoria; el Dúo Gramática Tapia, integrado por Sergio Gramática (ex baterista y fundador de Los Violadores) y el guitarrista, cantante y escultor Lucio Tapia; y Los Alicante, representantes de la escena local.

Formada el 5 de septiembre de 2014, Papa Rush se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas del rock marplatense. A lo largo de su carrera, han actuado en escenarios locales, provinciales e internacionales, incluyendo una gira por Chile y presentaciones a sala llena en ciudades como Miramar, Tandil, La Plata y CABA.

La banda, integrada por Papa San (voz), Charly Belmonte (batería), Junior (teclados y coros), Jandro (guitarra y coros) y Cito Valenzuela (bajo), cuenta con tres trabajos discográficos, destacando su más reciente álbum, “El jugador del laberinto”, que será presentado oficialmente en este show.

“Realmente damos gracias al apoyo de los amigos, los familiares y nuestros seguidores que también son parte de esta gran familia que es Papa Rush”, expresó Papa San, líder de la banda, quien espera con entusiasmo esta fecha tan especial.