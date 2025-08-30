Con dirección de Luis Brandoni, llega “Made in Lanús” a Mar del Plata

El clásico del teatro argentino “Made in Lanús”, escrito por Nelly Fernández Tiscornia, se presentará en Mar del Plata el 14 de septiembre a las 20:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). Protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, esta versió cuenta con la dirección de Luis Brandoni.

En el marco de su gira nacional, previa a la temporada 2026, esta obra de Nelly Fernández Tiscornia aborda con nostalgia y afecto los conflictos de la identidad y las crisis económicas que resuenan en la Argentina actual. “Made in Lanús” mantiene una vigencia única y se presenta como una pieza esencial para reflexionar sobre los desafíos de nuestro tiempo.

La historia sigue a Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que, tras diez años viviendo en Norteamérica, regresan al país para asistir al casamiento de un familiar. En Lanús, se reencuentran con La Yoli y El Negro, hermano de Mabel, un matrimonio de clase media que sobrevive a las recurrentes crisis económicas del conurbano bonaerense. Durante este encuentro, una sorpresa revelada por Mabel y su hermano desencadena momentos entrañables y viscerales, donde cada personaje adopta una postura que refleja problemáticas siempre presentes en la sociedad argentina.

“Made in Lanús” llega además con una puesta en escena que incluye escenografía de Lula Rojo, vestuario de Alejandra Robotti y asistencia de dirección de Nicolás Bianchi.